6 خطوات للتسجيل في مزاد اللوحات الإلكتروني عبر أبشر

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أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، آلية الدخول لخدمة المزاد الإلكتروني دون الحاجة لزيارة مقراتها عبر منصة أبشر.
ونشرت إدارة المرور عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، فيديو يوضح آلية الدخول للخدمة من جميع أنحاء المملكة .
1 ـ الدخول لمنصة أبشر.
2ـ الضغط على أيقونة خدماتي.
3ـ اختيار المرور.
4ـ الدخول لخدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.
5ـ اختيار نوع لوحات المركبات.
6- تظهر اللوحات المتاحة والتي يمكن المزايدة عليها.
وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة العامة للمرور، طرح مزاد اللوحات الإلكتروني، اليوم الأحد، عبر منصة أبشر، والتي تمكن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا.
وقالت إدارة المرور عبر حسابها بموقع “تويتر”، إن المزاد يبدأ الأحد ويستمر حتى الأربعاء المقبل الموافق 4 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022.