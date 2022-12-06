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أهمها عدم الجلوس لفترات طويلة

6 عادات يومية لتجنب آلام وأمراض العمود الفقري

2022-12-19 الساعة 11:48
6 عادات يومية لتجنب آلام وأمراض العمود الفقري
المواطن - فريق التحرير

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ينصح أطباء ومختصون بـ 6 عادات يومية بسيطة يمكن من خلال المحافظة عليها الوقاية من آلام الظهر وتجنب أمراض العمود الفقري،.

ومن أهم هذه النصائح عدم الجلوس لفترات طويلة، وتجنب حني الظهر خلال الجلوس.

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وفيما يلي العادات الست التي نصح بها الأطباء، وفق ما نشرته دراسات ومواقع طبية وصحية متخصصة:

1-ارتداء حذاء مناسب

أكدت دراسات أن الأحذية متوسطة الارتفاع تعد هي الأنسب للارتداء لحماية الفقرات السفلية من العمود الفقري من الضغط الذي ينتج عنه ألم، ونصحت بالابتعاد عن الأحذية المسطحة تمامًا وذوات الكعب العالي، لا سيما مع المشي لفترات طويلة.

2- تجنب الإجهاد

نصح الأطباء بتجنب الإجهاد البدني لحماية الظهر، وذلك بعدم زيادة الأحمال التي ترفعها أو العمل لعدد طويل من الساعات دون قدر كاف من الراحة.

3-كثرة الحركة على مدار اليوم

ذهب المختصون إلى أن أجسامنا تحتاج إلى الحركة بشكلٍ كافٍ على مدار اليوم للحفاظ على حركة المفاصل، والدورة الدمويّة في عضلاتنا لتجنّب التيبّس، والذي يساهم في الشعور بالألم، وينطبق هذا بشكلٍ خاص على العمود الفقري، وعضلات الظهر، لا سيما مع من يتطلب عملهم الجلوس كثيرا.

4-تصحيح اختلال التوازن

حثت دراسات طبية على عدم التركيز في الأعمال اليومية على جانب معين من الجسم، كأن نحمل الحقيبة على الكتف الأيمن فقط يوميا، لذلك نصحت بتبديل الجانب الذي نستخدمه لتحقيق التوازن في الجسم، لأن الإفراط في استخدام عضلات الظهر على جانب واحد من أجسادنا، يجهد العمود الفقري ويؤدي إلى آلام الظهر، وزيادة احتمالية الإصابات.

5-تجنّب حني الظهر

قال الأطباء إن الشيء الوحيد الذي يجب عليك القيام به لتجنّب حني ظهرك هو إدراك أنك تقوم بالأمر، ثم التوقّف، مع تصحيح وضعيتك، ولا تُرجع كتفيك للخلف فقط.

6-اليقظة الذهنية وتجنب الإجهاد النفسي

تُشير الأبحاث إلى أن الإجهاد النفسي من عوامل الخطر التي تؤدّي إلى آلام الظهر، وبما أن معظم الإجهاد النفسي ينتج من التركيز على الماضي أو المستقبل، فإن التركيز على اللحظة الحالية يُقلّل من التوتر، كما أظهرت أنشطة اليقظة الذهنية مثل التأمّل، والـ”تاي تشي”، والـ”تشي كونغ” فعاليتها في تقليل آلام الظهر.

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