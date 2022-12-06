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موسم الدرعية 2022

6 فنانات يتألقن في ليلة بعض من ذكرياتي

2022-12-22 الساعة 10:56
6 فنانات يتألقن في ليلة بعض من ذكرياتي
المواطن - فريق التحرير

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شاركت ليلة أمس ست فنانات من أشهر نجمات الطرب العربي؛ نوال الكويتية، وأصالة، وأنغام، وداليا مبارك، وأميمة طالب، ورولان، في ليلة “بعض من ذكرياتي” مع الشاعر الكبير تركي، التي استضافها موسم الدرعية 2022 على مسرح ميدان الدرعية.

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أصالة

وعبرت الفنانة أصالة خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق الحفل، عن سعادتها بالمشاركة، مبينة أن ليلة تركي تمثل توثيقًا لفنان ومبدع صاحب مدرسة حقيقية، وصاحب بصمة في تطوير الأغنية السعودية والخليجية، وتابعت: “تركي يعد من أكثر الشعراء والملحنين والمبدعين الذين لا تتوقع منهم الجديد الذي يقدمه، فهو صاحب مدرسة رائدة، وأفتخر بأن أكون جزءًا من هذه الأعمال الرائعة”.

أنغام

وأوضحت الفنانة أنغام أن ليلة الشاعر تركي بن عبدالرحمن تُعد مناسبة للاحتفاء بأهم شاعر موهوب في الفن العربي، مبينة أنها استعدت جيدًا لهذه الليلة، وأنها سعيدة جدًّا بمشاركتها ضمن أبرز فنانات الفن العربي.

من جهتها، قالت الفنانة داليا: “الشاعر تركي له تأثير كبير على ذائقتي الفنية منذ صغري وحتى الآن، وهو سبب حبي للغناء والفن، وعلى المستوى الشخصي أعتبره مصدر إلهام لي، واستفدت من توجيهاته كثيرًا”.

وأشارت الفنانة أميمة طالب إلى أن وجودها ضمن نجوم هذا الحفل الرائع يعني لها الكثير، معبرة عن سعادتها بالتعاون مع الشاعر تركي في عدد من الأغنيات الخاصة، والتي وصفتها “باللوحة الفنية”.

ويسعى موسم الدرعية بنسخته الثانية إلى استضافة العديد الأحداث الرياضية العالمية والفعاليات الترفيهية المتنوعة، في ظل ما تتمتع به المملكة من قدرات ضخمة؛ سواء على مستوى التنظيم أو البنية التحتية.

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