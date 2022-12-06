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في نصف نهائي كأس العالم 2022

6 قنوات من بي إن سبورت تنقل مباراة المغرب وفرنسا

2022-12-14 الساعة 1:13
6 قنوات من بي إن سبورت تنقل مباراة المغرب وفرنسا
المواطن - محمد سمعه

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ستنقل 6 قنوات من شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، الناقل الحصري للبطولة، مباراة فرنسا والمغرب اليوم الأربعاء في نصف نهائي كأس العالم.

قنوات بي إن سبورت الناقلة

وستعرض قنوات BEIN SPORTS HD 2 MAX, BEIN SPORTS HD , BEIN SPORTS HD 1 MAX, BEIN SPORTS HD 3 MAX, BEIN SPORTS HD 4 MAX , BEIN SPORTS CONNECT .

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البدر: منتخب المغرب حقق إنجازًا تاريخيًّا بالمونديال

المغرب وفرنسا - بي إن سبورت

موعد مباراة المغرب وفرنسا

وتنطلق المباراة مساء اليوم في العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب “البيت”.

وكان المنتخب المغربي تأهل على حساب منتخب البرتغال بالفوز بهدف دون رد في مباراة ربع النهائي، بينما تأهل منتخب فرنسا بالفوز على المنتخب الإنجليزي بنتيجة هدفين لهدف.

يذكر أن المنتخب الفرنسي كان تأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم متصدرًا مجموعته الرابعة برصيد ست نقاط، كذلك تأهل منتخب المغرب إلى دور الـ16 متصدرًا مجموعته السادسة برصيد سبع نقاط.

ويُعد المنتخب المغربي، الفريق الوحيد الذي لم يتلقَّ أي هزيمة في كأس العالم قطر 2022، بينما خسر المنتخب الفرنسي من نظيره التونسي في الجولة الثالثة من دور المجموعات بالمونديال.

المغرب وفرنسا - بي إن سبورت

وكان المدرب المغربي وليد الركراكي أكد على أن منتخب بلاده يسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب الفرنسي والتأهل إلى نهائي كأس العالم في قطر.

وأضاف الركراكي أن حلم المنتخب المغربي يتمثل في التتويج بلقب كأس العالم كأول منتخب عربي وإفريقي يحقق هذا الأمر، وذلك قبل مباراة فرنسا ضد المغرب.

يذكر أن قنوات بي إن سبورت كانت أعلنت أن مباريات نصف نهائي ونهائي والمركز الثالث في المونديال سوف تنقل على القناة المفتوحة.

المغرب وفرنسا - بي إن سبورت

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