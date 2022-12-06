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بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع

6 مخالفين لنظام البيئة في قبضة الأمن

2022-12-15 الساعة 2:58
6 مخالفين لنظام البيئة في قبضة الأمن
المواطن - واس

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ضبطت شرط المناطق بالأمن العام في مكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم والجوف وجازان، 6 مخالفين لنظام البيئة، 5 مواطنين ومقيم من الجنسية التشادية، بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن 6 مركبات، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

يأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

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الإبلاغ عن الاعتداءات

وحثَّ الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(996) و(999) في بقية مناطق المملكة.

 

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