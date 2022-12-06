6 مدربين ضحايا الإقالة والاستقالة بعد توديع مونديال قطر

غادر 6 مدربين المنتخبات التي كانوا يدربونها بعد توديع مونديال قطر 2022 سواء من الدور الأول أو من الدور ثمن النهائي.

المدربون الـ6

ورحل الإسباني روبيرتو مارتينيز عن تدريب منتخب بلجيكا، واستقال البرتغالي كارلوس كيروش من تدريب منتخب إيران بالإضافة لرحيل الأرجنتيني تاتا مارتينو عن تدريب المنتخب المكسيكي ورحيل الغاني أوتو أودو عن تدريب منتخب غانا بعد توديع الدور الأول.

بينما تقدم البرتغالي باولو بينتو باستقالته من تدريب منتخب كوريا الجنوبية بينما تمت إقالة المدرب لويس إنريكي من تدريب منتخب إسبانيا بعد توديع دور الـ16 من البطولة.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم أعلن تعيين المدرب لويس دي لا فوينتي خلفًا لإنريكي من أجل تدريب المنتخب الإسباني.

مبارتان غدًا في مونديال قطر

وتنطلق غدًا مباريات ربع نهائي مونديال قطر 2022، بمواجهتي “كرواتيا ضد البرازيل” و ” هولندا ضد الأرجنتين”.

المباراة الأولى ستكون بين منتخبي كرواتيا والبرازيل وتنطلق في السادسة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب المدينة التعليمية، حيث تُنقل عبر قنوات ALKASS ONE HD , BEIN SPORTS HD, BEIN SPORTS HD 3 MAX, ORTB.