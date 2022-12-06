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آخرهم الإسباني لويس إنريكي

6 مدربين ضحايا الإقالة والاستقالة بعد توديع مونديال قطر

2022-12-08 الساعة 10:51
6 مدربين ضحايا الإقالة والاستقالة بعد توديع مونديال قطر
المواطن - محمد سمعه

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غادر 6 مدربين المنتخبات التي كانوا يدربونها بعد توديع مونديال قطر 2022 سواء من الدور الأول أو من الدور ثمن النهائي.

المدربون الـ6 

ورحل الإسباني روبيرتو مارتينيز عن تدريب منتخب بلجيكا، واستقال البرتغالي كارلوس كيروش من تدريب منتخب إيران بالإضافة لرحيل الأرجنتيني تاتا مارتينو عن تدريب المنتخب المكسيكي ورحيل الغاني أوتو أودو عن تدريب منتخب غانا بعد توديع الدور الأول.

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روبيرتو مارتينيز مدرب بلجيكا السابق

بينما تقدم البرتغالي باولو بينتو باستقالته من تدريب منتخب كوريا الجنوبية بينما تمت إقالة المدرب لويس إنريكي من تدريب منتخب إسبانيا بعد توديع دور الـ16 من البطولة.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم أعلن تعيين المدرب لويس دي لا فوينتي خلفًا لإنريكي من أجل تدريب المنتخب الإسباني.

جيراردو مارتينو

مبارتان غدًا في مونديال قطر

وتنطلق غدًا مباريات ربع نهائي مونديال قطر 2022، بمواجهتي “كرواتيا ضد البرازيل” و ” هولندا ضد الأرجنتين”.

كارلوس كيروش
كيروش – المصدر efasocial

المباراة الأولى ستكون بين منتخبي كرواتيا والبرازيل وتنطلق في السادسة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب المدينة التعليمية، حيث تُنقل عبر قنوات ALKASS ONE HD , BEIN SPORTS HD, BEIN SPORTS HD 3 MAX, ORTB.

لويس إنريكي
إنريكي – المصدر @fifaworldcup_ar

أما مباراة هولندا والأرجنتين فسوف تبدأ في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة وتُقام على ملعب لوسيل وتُنقل عبر قنوات ALKASS EXTRA 1 HD , BEIN SPORTS HD 1 MAX, BEIN 4 K HDR.

وكانت مباريات ثمن نهائي مونديال قطر انتهت كالتالي: “فوز هولندا على أمريكا 3/ 1، فوز الأرجنتين على أستراليا 2/ 1، فوز فرنسا على بولندا بنتيجة 3/ 1، فوز إنجلترا على السنغال بثلاثية دون رد، فوز كرواتيا على اليابان بركلات الترجيح، فوز البرازيل على كوريا الجنوبية برباعية لهدف، فوز المغرب على إسبانيا بركلات الترجيح، فوز البرتغال على سويسرا بنتيجة 6/ 1”.

مدرب غانا السابق أوتو أدو
مدرب غانا السابق أوتو أدو

 

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