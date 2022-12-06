6 مرافق ومنشآت مشمولة بأحكام نظام كاميرات المراقبة الأمنية

حددت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، المنشآت والمرافق المشمولة بأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل “تويتر”، أن أحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية تطبق على المنشآت والمرافق التالية:

المنشآت والمرافق المشمولة:

– المنشآت التي تقدم خدمات غذائية.

– الأندية والمنشآت والملاعب الرياضية.

– المنشآت العامة والخاصة الثقافية ومراكز الشباب.

– المنشآت الترفيهية العامة والخاصة

– أماكن إقامة الفعاليات والمهرجانات

– المتاحف العامة والخاصة والمواقع التاريخية والتراثية المعدة لاستقبال الزوار.

أماكن محظورة

ونوهت الداخلية إلى أنه يحظر تركيب كاميرات المراقبة الأمنية داخل دورات المياه.