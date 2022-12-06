6 مسارات في سكني للتملك

كشف حساب العناية بالمستفيدين بشأن البرنامج المخصص لتمكين الأسر من تملك مسكنها الأول، عن 6 مسارات للتملك.

جاء ذلك خلال رد الحساب على استفسارات أحد المواطنين على موقع تويتر، اليوم الجمعة.

6 مسارات

وقال الحساب: نتشرف بتقديم الدعم السكني لعدة منتجات لإتاحة الحرية في اختيار مسار التملك المناسب وهي:

– الشراء من السوق

– البناء الذاتي

– أرض

– وحدات سكنية تحت الإنشاء

– وحدات سكنية جاهزة مشاريع الإسكان

ويمكنك الاطلاع على الخيارات السكنية من خلال منصة سكني.

اتفاقية ثلاثية

في وقت سابق، وقع برنامج الإسكان التنموي اتفاقية ثلاثية الأطراف لمدة 5 سنوات مع مؤسسة نادي الهلال الخيرية، ومؤسسة الإسكان التنموي الأهلية سكن، برعاية من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، تهدف إلى توفير الوحدات السكنية للأسر الأشد حاجة من مستفيدي الإسكان التنموي.

ومثل برنامج الإسكان التنموي في توقيع الاتفاقية التي تم إبرامها في الرياض، اليوم، وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للقطاع الثالث والمشاركة المجتمعية المهندس أحمد بن علي القرعاوي، ورئيس مجلس الأمناء فهد بن سعد بن نافل ممثلًا عن مؤسسة نادي الهلال الخيرية، ونائب الأمين العام لمؤسسة الإسكان الأهلية للتمكين والتطوير محمد العجيمي ممثلًا عن سكن.