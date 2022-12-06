6 مشاريع طرق في حائل بتكلفة 4279 مليون ريال

دشَّن صاحبُ السموِّ الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز، أمير منطقة حائل بقصر أجا اليوم، مشاريع النقل بالمنطقة، بحضور معالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله اللامي، ووكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ.

6 مشاريع نقل

وتضمَّن التدشين (6) مشاريع نقل؛ تضمُّ تقاطعين بإجمالي أطوال 109 كم، وتكلفة إجمالية تجاوزت 279,4 مليون ريال ومشروع تقاطع طريق الملك فيصل مع الطريق الدائري الغربي (تقاطع علوي)، واستكمال تنفيذ جزء من طريق حائل / رفحاء (مفرد) الذي يبلغ طوله 15 كم، ومشروع الطرق الرئيسية باستكمال تنفيذ طريق حائل / الزبيرة / حفر الباطن السريع مع معبر علوي (جسر) على مسار السكة الحديد بطول 14 كم، وشمل المشروع تنفيذ تقاطع طريق حائل/ بقعاء مع طريق الخطة المؤدي إلى جامعة حائل وطريق حائل/ الجوف السريع، إضافة إلى مشروع تنفيذ الطرق الثانوية، طريق الغزالة / الروضة بطول 10 كم، وطريق العظيم الذي يبلغ طوله 30 كم، وطريق الوهيبية / سميراء ويبلغ طوله23 كم، لرفع مستوى تلك الطرق، ومشروع إصلاح المسار الحالي لطريق حائل / المدينة المنورة القديم بإعادة إنشائه، ومشروع تنفيذ طريق الودي بطول 8 كم.

ونوَّه سموُّ أمير منطقة حائل بدعم القيادة الحكيمة لمشاريع النقل، وبمتابعة معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية، مشيداً بإنجازات الوزارة في ربط مناطق المملكة بطرق شاملة، مثمناً جهود الجميع فيما تحقَّق من مشاريع في المنطقة.