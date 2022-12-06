Icon

دفع 516 مليون ريال إيجارات لسكان الأحياء المطورة بجدة Icon الصندوق العقاري: إيداع 900 مليون ريال في حسابات مُستفيدي سكني Icon أمريكا ترغب بإعادة بناء الثقة مع السعودية بأي ثمن Icon تراجع حالات كورونا.. 23 إصابة جديدة وتعافي 35 Icon هل تكون المركبات الصغيرة جدًّا حلًّا لـ الزحام في السعودية؟ Icon القبض على مواطن أطلق النار على شخصين وقتل أحدهما في الرياض Icon انتظام الرحلات الجوية في مطار جدة بعد تأثرها جزئيًّا Icon السحيباني: المبيت بالأودية مكروه وقد يصل للتحريم Icon توجيه الاتهام بالشروع بالقتل والسلب للمتهمين في حادثة دهس شخص في القطيف Icon الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تحفز على الإبداع والابتكار بالمملكة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لربط مناطق المملكة بطرق شاملة

6 مشاريع طرق في حائل بتكلفة 4279 مليون ريال

2022-12-25 الساعة 9:58
6 مشاريع طرق في حائل بتكلفة 4279 مليون ريال
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

دشَّن صاحبُ السموِّ الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز، أمير منطقة حائل بقصر أجا اليوم، مشاريع النقل بالمنطقة، بحضور معالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله اللامي، ووكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ.

6 مشاريع نقل

وتضمَّن التدشين (6) مشاريع نقل؛ تضمُّ تقاطعين بإجمالي أطوال 109 كم، وتكلفة إجمالية تجاوزت 279,4 مليون ريال ومشروع تقاطع طريق الملك فيصل مع الطريق الدائري الغربي (تقاطع علوي)، واستكمال تنفيذ جزء من طريق حائل / رفحاء (مفرد) الذي يبلغ طوله 15 كم، ومشروع الطرق الرئيسية باستكمال تنفيذ طريق حائل / الزبيرة / حفر الباطن السريع مع معبر علوي (جسر) على مسار السكة الحديد بطول 14 كم، وشمل المشروع تنفيذ تقاطع طريق حائل/ بقعاء مع طريق الخطة المؤدي إلى جامعة حائل وطريق حائل/ الجوف السريع، إضافة إلى مشروع تنفيذ الطرق الثانوية، طريق الغزالة / الروضة بطول 10 كم، وطريق العظيم الذي يبلغ طوله 30 كم، وطريق الوهيبية / سميراء ويبلغ طوله23 كم، لرفع مستوى تلك الطرق، ومشروع إصلاح المسار الحالي لطريق حائل / المدينة المنورة القديم بإعادة إنشائه، ومشروع تنفيذ طريق الودي بطول 8 كم.

قد يهمّك أيضاً
Img

عاصفة ثلجية مميتة تحاصر بوفالو الأمريكية وتقتل العشرات

Img

وظائف بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

ونوَّه سموُّ أمير منطقة حائل بدعم القيادة الحكيمة لمشاريع النقل، وبمتابعة معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية، مشيداً بإنجازات الوزارة في ربط مناطق المملكة بطرق شاملة، مثمناً جهود الجميع فيما تحقَّق من مشاريع في المنطقة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأرصاد: أمطار بمعظم المناطق أول أيام الدراسة...
السعودية اليوم

الأرصاد: أمطار بمعظم المناطق أول أيام الدراسة...

السعودية اليوم
ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 189.57...
السوق

ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 189.57...

السوق
إعلان نتائج القبول في كلية الملك خالد...
السعودية اليوم

إعلان نتائج القبول في كلية الملك خالد...

السعودية اليوم
الذهب في طريقه لأسوأ خسارة أسبوعية خلال...
السوق

الذهب في طريقه لأسوأ خسارة أسبوعية خلال...

السوق
شركة أرامكو تعلن عن وظائف شاغرة
حصاد اليوم

شركة أرامكو تعلن عن وظائف شاغرة

حصاد اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس المجلس...
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس المجلس...

السعودية اليوم
إيلون ماسك: ولت أيام الحظر الخفي على...
تكنولوجيا

إيلون ماسك: ولت أيام الحظر الخفي على...

تكنولوجيا
الهلال في موعد مع العالمية مجددًا
الرياضة

الهلال في موعد مع العالمية مجددًا

الرياضة