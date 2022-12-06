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بإجمالي عدد ساعات بلغ 15 ساعة

6 مكالمات مرئية لمعتقلين بالخارج مع ذويهم في مكة

2022-12-06 الساعة 2:43
6 مكالمات مرئية لمعتقلين بالخارج مع ذويهم في مكة
المواطن - الرياض

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نفذت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، خلال شهر نوفمبر، 6 مكالمات مرئية لعدد من المعتقلين خارج المملكة مع أهاليهم وذويهم بالمنطقة.

عدد المستفيدين

وبلغ عدد المستفيدين خلال هذه المكالمات ما قارب 50 شخصًا من ذوي المعتقلين، بإجمالي عدد ساعات بلغ 15 ساعة.

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كما تعمل هيئة الهلال الأحمر بشكل شهري في التنسيق لإجراء هذه المكالمات وتعزيز التواصل؛ للمساهمة في لم شمل الأسر من خلال برنامج إعادة الروابط العائلية.

برنامج إنساني

وتعود بداية انطلاق برنامج إعادة الروابط العائلية في الهلال الأحمر السعودي، إلى عام 2003م، وهو برنامج إنساني يهدف إلى تسهيل وترتيب التواصل بين المعتقلين، وأسرهم داخل المملكة؛ وذلك عبر تنفيذ المكالمات الصوتية والمرئية، واستقبال الرسائل المكتوبة وتسليمها للأسر والعوائل بالإضافة إلى إعادة لم شمل العائلات المنفصلة بسبب الكوارث أو الأزمات.

كما تسعى هيئة الهلال الأحمر السعودي، عبر برنامج إعادة الروابط العائلية إلى ربط المزيد من الأسر والعوائل بذويهم ومد جسور التواصل المنقطعة؛ انطلاقًا من رسالتها الإنسانية ورؤيتها في خدمة الإنسان ومشاركة المجتمع.

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