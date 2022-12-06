6 ملايين زائر بـ موسم الرياض

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، مساء اليوم الثلاثاء، عن بلوغ عدد زوار موسم الرياض لـ 6 ملايين زائر، وذلك منذ انطلاق الموسم في 21 أكتوبر الماضي.

وكتب آل الشيخ في حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: وصلنا لـ6 مليون زائر من مختلف دول العالم في مناطق وفعاليات، في تأكيد واضح لما تحمله فعاليات موسم الراض لعام 2022 من مفاجآت وعروض خيالية.

موسم الرياض

ويضم موسم الرياض في نسخته الجديدة 15 منطقة، تتميز كل واحدةٍ منها بطابع ترفيهي خاص، ومن أبرزها منطقة “بوليفارد وورلد” التي تضم ثقافات وأجواء عدة دول حول العالم، تتمثل في أمريكا، وفرنسا، واليونان، والهند، والصين، وإسبانيا، واليابان، والمغرب، والمكسيك، إضافةً إلى فينيسيا الإيطالية، حيث ستقدم كل هذه الدول تجاربها من خلال المطاعم والأسواق والفنون.

وتضم منطقة “بوليفارد وورلد” أكبر بحيرة صناعية في العالم، حيث يتاح للزوار التمتع فيها بركوب الغواصات لأول مرة في مدينة الرياض، كما يمكن الاستمتاع بعدد من الفعاليات المميزة، مثل قرية كومبات، وقرية سوبر هيرو، وتجربة أكبر سفير في العالم، إضافةً إلى تلفريك يتيح التنقل بين المنطقة وبين “بوليفارد رياض سيتي”، بطاقة استيعابية تصل إلى 3 آلاف زائر كل ساعة.