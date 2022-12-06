60 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني

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1- مرافق مرضى (3 وظائف):
– مكان العمل (الرياض، جدة).
– شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم.
– لحملة الثانوية خبرة لا تقل عن سنة، لحملة الدبلوم لا تشترط الخبرة).
2- مُنسق – برنامج تمهير:
– مكان التدريب (المدينة المنورة).
– درجة البكالوريوس في تخصص (الإدارة الصحية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– تنطبق عليه شروط برنامج تمهير.
3- وظائف صحية مُتعددة (5 وظائف):
– مكان العمل (الرياض، المدينة المنورة).
4- وظائف طبية مُتعددة (24 وظيفة):
– مكان العمل (الطائف، المدينة المنورة، الأحساء، الرياض، الدمام، جدة).
(فيديو) شرح التقديم على اليوتيوب (خطوة بخطوة):
– أوضحت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (من ثم اختيار قسم المناسب): اضغط هنا