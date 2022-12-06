60 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني

تعاون شامل ومواجهة التحديات المشتركة في البيان الختامي للقمة العربية الصينية ولي العهد: العلاقات العربية الصينية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل ولي العهد : المملكة تعتزم تقديم رؤية جديدة لتعزيز تطوير دول الخليج تسجيل 53 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 40 تعاون بين أرامكو وشاندونج الصينية في مشاريع التكرير والبتروكيميائيات ولي العهد والرئيس الصيني في مأدبة عشاء بقصر العوجا “المواطن” توثق لحظة وصول السيامي النيجيري للرياض لإجراء عملية فصل التوأم ولي العهد والرئيس الصيني يعقدان جلسة مباحثات رسمية معهد الخطوط الحديدية يفتح باب التسجيل في برنامج قائد قطار المشاعر المقدسة مراسم استقبال رسمية للرئيس الصيني في قصر اليمامة
1- مرافق مرضى (3 وظائف):
– مكان العمل (الرياض، جدة).
– شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم.
– لحملة الثانوية خبرة لا تقل عن سنة، لحملة الدبلوم لا تشترط الخبرة).
2- مُنسق – برنامج تمهير:
– مكان التدريب (المدينة المنورة).
– درجة البكالوريوس في تخصص (الإدارة الصحية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– تنطبق عليه شروط برنامج تمهير.
3- وظائف صحية مُتعددة (5 وظائف):
– مكان العمل (الرياض، المدينة المنورة).
4- وظائف طبية مُتعددة (24 وظيفة):
– مكان العمل (الطائف، المدينة المنورة، الأحساء، الرياض، الدمام، جدة).
(فيديو) شرح التقديم على اليوتيوب (خطوة بخطوة):
– أوضحت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (من ثم اختيار قسم المناسب): اضغط هنا
الدسوقي حسين محمد الأمير
ما هو نوع العمل