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منها الصداع وألم خلف العينين

7 أعراض يسببها البعوض يجب زيارة الطبيب حال الشعور بها

2022-12-27 الساعة 8:56
7 أعراض يسببها البعوض يجب زيارة الطبيب حال الشعور بها
المواطن - فريق التحرير

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أشارت هيئة الصحة العامة وقاية، إلى 7 أعراض يسببها البعوض، مشددة على ضرورة الذهاب إلى زيارة الطبيب عند الشعور بتلك الأعراض.

الأعراض

وأفاد الحساب الرسمي لهيئة الصحة العامة عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر، أنه في حال التواجد في أماكن يكثر فيها البعوض وشعرت بأحد الأعراض الآتية: ارتفاع في درجة الحرارة، الصداع، ألم خلف العينين، آلام العضلات والمفاصل، الغثيان الطفح الجلدي، التقيؤ، يجب زيارة الطبيب.

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وتابعت وقاية: يمكن الاتصال على 937 لأخذ المشورة الطبية؛ وذلك للحماية من حمى الضنك.

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