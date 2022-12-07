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وليد شديرة الأحدث

7 بطاقات حمراء للعرب بكأس العالم

2022-12-12 الساعة 11:13
7 بطاقات حمراء للعرب بكأس العالم
المواطن - مروة نبيل

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سجل النجم المغربي وليد شديرة حالة الطرد السابعة للمنتخبات العربية ضمن منافسات كأس العالم، بعد حصوله على البطاقة الحمراء ضد البرتغال.

طرد شديرة بكأس العالم

وشارك وليد شديرة كبديل عند الدقيقة 65 في مواجهة المغرب والبرتغال، وحصل على بطاقتين صفراوين خلال 120 ثانية في الدقائق الأخيرة، ليشهر الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيو البطاقة الحمراء في وجهه عند الدقيقة 93.

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طرد وليد شديرة
طرد شديرة – المصدر @aawsat_spt

البطاقات الحمراء للمنتخبات العربية

وتعود أول حالة طرد للمنتخبات العربية في كأس العالم إلى نسخة المكسيك 1986، عندما حصل العراقي باسيل كوركيس على بطاقة حمراء عند الدقيقة 52 خلال مواجهة بلجيكا، والتي انتهت بخسارة أسود الرافدين بنتيجة 2/1.

وحصل الإماراتي مبارك غانم على بطاقة حمراء خلال مواجهة يوغوسلافيا في مونديال إيطاليا 1990، وخسر منتخب بلاده بنتيجة 4/1، وتعرض نجم المنتخب السعودي، محمد الخليوي للطرد أمام فرنسا في نسخة 1998.

محمد الخليوي
الخليوي – المصدر @fifacom_ar

وتعرض نجم منتخب تونس الأول لكرة القدم، زياد الجزيري للطرد في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول لمباراة أوكرانيا في كأس العالم 2006 الذي أُقيم في ألمانيا، ليخسر نسور قرطاج بهدف دون رد.

زياد الجزيري
زياد الجزيري

وسجل النجم الجزائري عبدالقادر غزال خامس حالات الطرد للعرب في كأس العالم 2010، بعد مشاركته كبديل ضد مواجهة سلوفينيا، ونال زميله عنتر يحيى بطاقة حمراء في لقاء أمريكا بالنسخة ذاتها.

طرد عبدالقادر غزال في كأس العالم 2010
طرد عبدالقادر غزال
عنتر يحيى
عنتر يحيى

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