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تشمل فترة الاختبارات الدراسية لمدارس التعليم العام

7 حالات يُمنع فيها فصل التيار الكهربائي حال عدم سداد الفاتورة

2022-12-19 الساعة 8:46
7 حالات يُمنع فيها فصل التيار الكهربائي حال عدم سداد الفاتورة
المواطن - الرياض

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حددت هيئة تنظيم الكهرباء، 7 حالات وأوقات يحظر فيها فصل الخدمة الكهربائية عن المشتركين بسبب التعثر في سداد فاتورة الاستهلاك.

وأوضحت هيئة تنظيم الكهرباء، عبر حسابها في “تويتر”، أن الحالات تتمثل في:

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حالات تمنع فصل الكهرباء

– فترة الاختبارات الدراسية لمدارس التعليم العام لفئة الاستهلاك السكني

– بعد الساعة الـ12 ظهراً

– خارج أوقات العمل الرسمي لمقدم الخدمة.

– في شهر رمضان لفئة الاستهلاك السكني

– إذا كانت هناك شكوى رسمية ذات علاقة بالفاتورة ولم يتم الفصل فيها

– إذا كان هناك أي شخص في منشأة المستهلك ينطبق عليه تعريف ذوي الاحتياجات الماسة للكهرباء وفقاً للقواعد وإجراءات خدمة ذوي الاحتياجات الماسة

– إذا كانت المديونية على المستهلك لدى مقدم الخدمة غير متعلقة باستهلاك الكهرباء من العداد محل الموضوع.

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