7 خطوات للإبلاغ عن الوثائق المفقودة عبر أبشر

أعلنت وكالة الأحوال المدنية، اليوم الخميس، عن خدمة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة.

وذكرت الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، أن الوثائق تشمل (بطاقة الهوية الوطنية، سجل الأسرة، شهادة الميلاد للمواطن، شهادة وفاة لأحد أفراد الأسرة).

خطوات للإبلاغ عن الوثائق المفقودة

1- الدخول عبر حسابك في منصة أبشر.

2- اختيار خدماتي.

3- الأحوال المدنية.

4- الإبلاغ عن الوثائق المفقودة.

5- اختيار الوثيقة المفقودة من القائمة.

6- تعبئة البيانات المطلوبة.

7- ثم احجز موعدًا إلكترونيًّا عبر خدمة طلب وثيقة بدل فاقد.