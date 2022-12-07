7 لاعبين من المنتخب السعودي قد يشاركون في مونديال 2026

يُخطط الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لـ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، لبناء جيل جديد لـ الأخضر من اللاعبين الشباب حتى تكون أعمارهم مناسبة للمشاركة في كأس العالم 2026.

وأهدر الأخضر فرصة التأهل لثمن نهائي مونديال 2022 بقطر، بعد أن حقق بداية تاريخية بالفوز على منتخب الأرجنتين ولكنه خسر أمام منتخبي بولندا والمكسيك وكان بحاجة للفوز على أي منتخب منهما للوصول لدور ثمن النهائي في كأس العالم بقطر.

7 لاعبين

وتُعد أعمار 7 من لاعبي الأخضر الحاليين مناسبة للمشاركة في مونديال 2026 المقرر إقامته في أمريكا وكندا والمكسيك، وهم سعود عبدالحميد صاحب ال22 عامًا حاليًا، ومحمد كنو صاحب الـ28 عامًا حاليًا، وعبدالإله العمري صاحب الـ25 عامًا حاليًا وحسان تمبكتي صاحب الـ23 عامًا حاليًا، وعبدالإله المالكي صاحب الـ28 عامًا حاليًا وسامي النجعي صاحب الـ25 عامًا حاليًا وفراس البريكان صاحب الـ22 عامًا حاليًا.

ويملك كل من اللاعبين السبعة السابق ذكرهم الفرصة للمشاركة في مونديال 2026 بعد 4 سنوات من الآن، حيث ستكون أعمارهم مناسبة للمشاركة في البطولة العالمية.

رينارد باق مع المنتخب السعودي

وفي وقت سابق، كشف ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، حقيقة ما تردد حول وجود نية لدى اتحاد القدم بإقالة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد من تدريب المنتخب السعودي بعد الخروج من نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وتحدث المسحل لـ برنامج “أكشن مع وليد” قائلًا: “رينارد باقٍ في منصبه حتى 2027، سيجهز المنتخب لكأس أمم آسيا المقبلة، وسوف يُجهز الأخضر لتصفيات مونديال 2026 التي تبدأ في نوفمبر من العام المقبل”.