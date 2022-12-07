7 مقيمين في قبضة الأمن لاعتدائهم على البيئة بمكة

قبضت القوات الخاصة للأمن البيئي بمنطقة مكة المكرمة على 6 مقيمين من الجنسية السودانية ومقيم من الجنسية المصرية لاعتدائهم على البيئة باستغلال الرواسب دون ترخيص، وجرى ضبط الآلية المستخدمة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وتسليمهم لجهة الاختصاص.

الإبلاغ عن الاعتداءات

وحث المتحدث الرسمي العقيد عبدالرحمن العتيبي، على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.