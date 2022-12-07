7 ملايين زائر يستفيدون من إثراء موسم الرياض 2022 في أقل من شهرين

تجاوز زوار موسم الرياض 2022 حاجز السبعة ملايين بعد خمسة وخمسين يومًا من انطلاقته في الحادي والعشرين من أكتوبر الماضي، وذلك حسب إعلان معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، في الوقت الذي تستمر فيه مناطق الموسم بإثراء تجارب السياح من مختلف العالم عبر فعالياته الضخمة والمتنوعة.

وتعيش العاصمة الرياض وهجًا ضخمًا من الفعاليات التي قادتها 15 منطقة من خلال روزنامتها المتجددة وتجاربها المتنوعة، فيما يترقب الزوار والسياح تدشين المزيد من الحفلات والمهرجانات التي تغذي شغفهم بعيش تجارب استثنائية “فوق الخيال”.

خيارات ترفيهية وفعاليات وعروض

وتتسارع فعاليات الموسم عبر تقديمها أحدث الخيارات الترفيهية والفعاليات والعروض العالمية التي تعزز جودة الحياة في المدينة الضخمة وتجتذب زوارا عالميين يستكشفون الثقافة السعودية وبهجة مهرجاناتها وتناغم أجوائها الشتوية وتنوع المناطق وعمق تجاربها.

واستطاع الموسم استيعاب ملايين الزوار بقدرة تنظيمية فائقة تستقطب زوارا من مختلف الأجناس والاهتمامات، معززة بفعاليات متخصصة للألعاب والتراث والثقافة والأزياء والعطور والعديد من التجارب المبهرة التي تعتني بالكوميديا والفن والمعارض والموسيقى، علاوة على الألعاب والمأكولات والفعاليات العائلية والإلكترونية.

ويتميز موسم الرياض 2022 بتمكينه الزوار من الاستمتاع بتجربة ركوب الغواصات، والتنقل بالتلفريك، والتنقل بين مناطق مختلفة حول العالم عبر القوارب، كما يقدم لشركائه فرصًا اقتصادية ضخمة، عبر استقطاب الاستثمارات الأجنبية التي تعزز قوة قطاع الترفيه في المملكة، إضافة إلى توفير الوظائف في مختلف المجالات بتمكين الشركات المحلية ودعمها من خلال فرص استثمار متنوعة.