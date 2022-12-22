73 وظيفة شاغرة لدى STC

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أعلنت شركة الاتصالات السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 73 وظيفة في المجالات التالية (الإدارية، المالية، التقنية، الهندسية)، للعمل بالمركز الرئيسي بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
– وظائف إدارية.
– وظائف مالية.
– وظائف قانونية.
– وظائف تقنية.
– وظائف هندسية.
– علوم الحاسب.
– تقنية المعلومات.
– إدارة الأعمال.
– الموارد البشرية.
– نظم المعلومات الإدارية.
– التسويق.
– هندسة الاتصالات.
– هندسة الحاسب.
– المالية.
– الاقتصاد.
– المحاسبة.
– العلاقات العامة.
– الهندسة.
– التسويق.
– المبيعات.
– القانون.
– نظم المعلومات.
– هندسة البرمجيات.
– أو ما يعادلها.
– من خلال الرابط التالي:
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