8 برامج وتطبيقات مهمة لمن يستخدم أجهزة ماك

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نصح الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، مستخدمي أجهزة الماك باستخدام بعض البرامج والتطبيقات المهمة والمفيدة.
وقال عبدالعزيز الحمادي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إذا عندك جهاز ماك؟ ما هي البرنامج الي تنصح بتحميله؟”.
وأضاف الحمادي، أن هذه أفضل البرامج لمن يستخدم أجهزة الماك:
PDF Expert: تصفح وتعديل الـPDF
ToothFairy: تبديل السماعات
Parallels: تشغيل الويندوز على الماك
Downie: تحميل الفيديو من أي موقع
OneNote: التدوين
Camtasia: مونتاج
SpaceDrop: نقل الملفات
Bandwidth+: معلومات اتصال الإنترنت
عندك جهاز ماك؟
وش البرنامج الي تنصح بتحميله؟
بالنسبة لي:
PDF Expert: تصفح وتعديل الـPDF
ToothFairy: تبديل السماعات
Parallels: تشغيل الويندوز على الماك
Downie: تحميل الفيديو من أي موقع
OneNote: التدوين
Camtasia: مونتاج
SpaceDrop: نقل الملفات
Bandwidth+: معلومات اتصال الإنترنت pic.twitter.com/4leqebGMAc
— عبدالعزيز الحمادي (@Abdulaziz_Hmadi) December 4, 2022