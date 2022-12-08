8 برامج وتطبيقات مهمة لمن يستخدم أجهزة ماك

نصح الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، مستخدمي أجهزة الماك باستخدام بعض البرامج والتطبيقات المهمة والمفيدة.

وقال عبدالعزيز الحمادي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إذا عندك جهاز ماك؟ ما هي البرنامج الي تنصح بتحميله؟”.

برامج وتطبيقات مهمة

وأضاف الحمادي، أن هذه أفضل البرامج لمن يستخدم أجهزة الماك:

PDF Expert: تصفح وتعديل الـPDF

ToothFairy: تبديل السماعات

Parallels: تشغيل الويندوز على الماك

Downie: تحميل الفيديو من أي موقع

OneNote: التدوين

Camtasia: مونتاج

SpaceDrop: نقل الملفات

Bandwidth+: معلومات اتصال الإنترنت