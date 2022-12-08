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منها توفير الوكيل التجاري

8 حقوق وواجبات عند صيانة مركبتك

2022-12-29 الساعة 5:57
8 حقوق وواجبات عند صيانة مركبتك
المواطن - فريق التحرير

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حددت وزارة التجارة، اليوم الخميس، حقوق وواجبات المستهلك عند صيانة المركبة.

وذكرت التجارة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، 8 حقوق وواجبات ينبغي معرفتها عند صيانة السيارة لضمان سلامتها.

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الحقوق:

1ـ توفير الوكيل التجاري لإجراء الصيانة اللازمة لسيارتك.

2ـ تقدير تكلفة أعمال الصيانة، وقطع الغيار والاطلاع على تكاليفها والموافقة عليها قبل البدء بأعمال الصيانة.

3 تحديد موعد الانتهاء من أعمال الصيانة في وثيقة مكتوبة وموقعة.

4ـ استلام وثيقة تبيّن حالة السيارة عند إحضارها، والمحافظة عليها أثناء الصيانة.

5- إذا كان أقرب مركز صيانة تابع للوكيل التجاري أو معتمد منه عنك بمسافة تزيد عن 100 كم، يتحمل الوكيل تكاليف شحن السيّارة وإعادتها لك بعد صيانتها شرط أن يكون الخلل مشمولاً بضمان المنتج.

6ـ  يجب على الوكيل التجاري البدء بأعمال الصيانة خلال مدة لا تزيد عن 7 أيام من تاريخ الطلب إذا كان نوع العطل أو الخدمة لايجريها سوى الوكيل.

7ـ يحق لك صيانة سيارتك في أي مركز صيانة مستقل، دون أن يتأثر الضمان على أن تكون وفق توصيات الشركة المصنعة.

الواجبات:

ـ من الواجب عليك أخذ فاتورة والاحتفاظ بها موضحًا فيها قطع الغيار.

 

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