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يمكن اتباعها كأسلوب حياة

8 خطوات بسيطة للتخلص من دهون البطن

2022-12-30 الساعة 9:53
8 خطوات بسيطة للتخلص من دهون البطن
المواطن - فريق التحرير

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تعد دهون البطن التي تكون في أعماقه وتحيط بالأعضاء مثل المعدة والكبد والأمعاء خطيرة بل قاتلة للإنسان، بالإضافة إلى أنها تؤدي في حال زيادتها إلى مظهر غير رشيق مكونة ما يسمى الكرش، وفقًا لما نشره موقع Eat This Not That.

وهناك خطوات بسيطة يمكن اتباعها كأسلوب حياة لتقليل الدهون والتخلص منها بشكل صحي، وهي كالتالي:

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تجنب السكر

تتغذى الدهون الحشوية في البطن على السكر، الذي يجعل الخلايا الدهنية تتكون بشكل أسرع.

وتؤكد عيادة كليفلاند أن النظام الغذائي المليء بالمشروبات الغازية لا يزيد فقط من تناول السعرات الحرارية، ولكنه يؤثر أيضًا على كيفية نمو دهون البطن.

لذلك قلل كمية السكر في نظامك الغذائي- بما في ذلك المشروبات والعصائر السكرية، والحبوب المكررة، والمخبوزات، والأطعمة المصنعة، ومن المرجح أن يحذو محيط الخصر حذوك.

قسط كاف من النوم

اكتشف الباحثون في جامعة ويك فورست، أن الذين ينامون خمس ساعات أو أقل كل ليلة تزيد لديهم دهون البطن بمقدار 2.5 مرة عن الأشخاص الذين حصلوا على قسط كافٍ من النوم.

ويؤكد الخبراء أن قلة النوم تغير إنتاج هرمون اللبتين والجريلين، وهما هرمونان ينظمان الشهية، ويمكن أن يزيد ذلك من الشعور بالجوع. كما يمكن أن يؤدي عدم النوم بشكل كافٍ إلى زيادة إنتاج الكورتيزول، وهو هرمون التوتر الذي يخبر الجسم بالاحتفاظ بالدهون حول البطن.

ويوصي الخبراء بالنوم من سبع إلى تسع ساعات في الليلة.

 الابتعاد عن التوتر والإجهاد

قالت دراسة نشرت في حوليات أكاديمية نيويورك للعلوم: إن الإجهاد يمكن أن يؤدي إلى تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكرية، وهذا المزيج هو اختصار لاكتساب دهون البطن.

كما أن الشعور المزمن بالتوتر يتسبب في قيام الدماغ بضخ الكورتيزول، الذي يساعد على الحفاظ بدهون البطن في مكانها، لذلك ينصح بتجنب التوتر من خلال التمارين والاسترخاء.

تناول كميات من الماء الدافئ

يجب تناول كميات مناسبة من الماء الدافئ عند الاستيقاظ، لتحسين الدورة الدموية في الجسم، وتعزيز عملية الحرق، والتخلص من الدهون والسموم الزائدة بالجسم.

الامتناع عن الوجبات الجاهزة

يجب الامتناع عن الوجبات الجاهزة وخاصة المعالجة؛ حيث إنها تحتوي على كميات كبيرة من الدهون والسكريات والسعرات الحرارية، مثل المعجنات والمخبوزات، وتعمل هذه الأطعمة على زيادة كتلة الدهون في محيط البطن.

ممارسة تمارين الاسترخاء

يجب ممارسة تمارين التأمل والاسترخاء مثل اليوغا وبعض الاسترتشات التي تقوي عضلات البطن، وتحد من تراكم الدهون، على أن تكون التمارين يوميًّا وعلى مجموعات متنوعة.

استهلاك بعض الأعشاب

تساهم بعض الأعشاب في الحد من تراكم دهون البطن، والتخلص منها، مثل الزنجبيل المغلي والقرفة والشاي الأخضر، حيث إن تلك الأعشاب تساهم في عملية الحرق بشكل فعال.

الخضروات الصليبية

يجب الحد من تناول الوجبات الصليبية، حيث إنها تزيد من انتفاخ وبروز البطن، فبالرغم من أنها مغذية وتحتوي على نسبة عالية من الألياف ومضادات الأكسدة، إلى أنها تتسبب في بعض الغازات بسبب احتوائها على مادة الكربوهيدرات، لذلك تناول تلك الخضروات بكميات بسيطة حتى تحصل على بطن مسطحة.

 

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