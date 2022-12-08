8 ملايين مصلٍّ في الروضة الشريفة منذ محرم

الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال صندوق الاستثمارات يوفر وظائف في عدة تخصصات أسعار النفط تصل لـ100 دولار في 2023 فيست بالرياض ينطلق بأشهر الأطباق السعودية مقطع مؤثر لمسن سكن الصحراء حزنًا على عقوق أبنائه مباحثات بين خالد بن سلمان ووزير الدفاع البريطاني تُتوج بخطة التعاون الدفاعي حي الخير أكثر الأحياء تداولًا في الصفقات العقارية بالرياض خلال أسبوع
كشفت قناة الإخبارية عن إحصائية كبيرة بشأن عدد المصلين في ساحات المسجد النبوي منذ مطلع العام الهجري الحالي.
فيديو | مراسل #الإخبارية: بلغ عدد المصلين في المسجد النبوي أكثر من 81 مليون ونحو 8 ملايين مصل ومصلية في الروضة الشريفة منذ شهر محرم الماضي pic.twitter.com/KoAQIWq7BQ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 15, 2022
وقال مراسل الإخبارية: إنه قد بلغ عدد المصلين في المسجد النبوي أكثر من 81 مليون ونحو 8 ملايين مصلٍّ ومصلية في الروضة الشريفة منذ شهر محرم الماضي.
ولفت المراسل إلى أن هذه الإحصائية الكبيرة تشير إلى جهود رئاسة شؤون الحرمين في خدمة ضيوف الرحمن.
من جانب آخر، تواصل عمليات رئاسة شؤون الحرمين جهودها وعملها المكثف في استقبال البلاغات على مدار الساعة، ومعالجتها بشكل فوري.
وتستقبل رئاسة شؤون الحرمين البلاغات الإلكترونية الداخلية والخارجية والملاحظات على الرقم الموحد “1966”، من أجل تقديم الخدمات الجليلة للزوار وضيوف الرحمن.
ووفقًا لما ذكرته رئاسة شؤون الحرمين سابقًا، فتتم عمليات الرصد الأمني والصحي في غرف عمليات التحكم والسيطرة عبر شاشات المراقبة الميدانية والأجهزة اللاسلكية، حيث يولي القائمون على المنظومة الرقابية في إدارة العمليات والتحكم والسيطرة اهتمامًا كبيرًا بالملاحظات الواردة عن المنظومة الخدمية والإدارية المقدمة للقاصدين باعتبارها عاملًا مهمًّا في تلافي الأخطاء التنظيمية وتحسين جودة منظومة العمل الميداني في المسجد الحرام والمسجد النبوي على مدار الساعة.