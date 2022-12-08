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8 ملايين مصلٍّ في الروضة الشريفة منذ محرم

2022-12-15 الساعة 10:02
8 ملايين مصلٍّ في الروضة الشريفة منذ محرم
المواطن - فريق التحرير

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كشفت قناة الإخبارية عن إحصائية كبيرة بشأن عدد المصلين في ساحات المسجد النبوي منذ مطلع العام الهجري الحالي.

وقال مراسل الإخبارية: إنه قد بلغ عدد المصلين في المسجد النبوي أكثر من 81 مليون ونحو 8 ملايين مصلٍّ ومصلية في الروضة الشريفة منذ شهر محرم الماضي.

ولفت المراسل إلى أن هذه الإحصائية الكبيرة تشير إلى جهود رئاسة شؤون الحرمين في خدمة ضيوف الرحمن.

جهد مكثف

من جانب آخر، تواصل عمليات رئاسة شؤون الحرمين جهودها وعملها المكثف في استقبال البلاغات على مدار الساعة، ومعالجتها بشكل فوري.

وتستقبل رئاسة شؤون الحرمين البلاغات الإلكترونية الداخلية والخارجية والملاحظات على الرقم الموحد “1966”، من أجل تقديم الخدمات الجليلة للزوار وضيوف الرحمن.

ووفقًا لما ذكرته رئاسة شؤون الحرمين سابقًا، فتتم عمليات الرصد الأمني والصحي في غرف عمليات التحكم والسيطرة عبر شاشات المراقبة الميدانية والأجهزة اللاسلكية، حيث يولي القائمون على المنظومة الرقابية في إدارة العمليات والتحكم والسيطرة اهتمامًا كبيرًا بالملاحظات الواردة عن المنظومة الخدمية والإدارية المقدمة للقاصدين باعتبارها عاملًا مهمًّا في تلافي الأخطاء التنظيمية وتحسين جودة منظومة العمل الميداني في المسجد الحرام والمسجد النبوي على مدار الساعة.

 

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  • عثمان السودانى

    وانا شاهد على ذالك وقد عملت كسائق لنقل الحجاج مع حافلا وكذالك مع بن لاند فى توسيع الحرمين وجزى الله القائمين على الأمر خيراً وأنه ل عمل جليل

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