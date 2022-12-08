8 منتخبات تأهلت لثمن نهائي كأس العالم قطر 2022

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ضمنت حتى الآن 8 منتخبات، التأهل لثمن نهائي كأس العالم قطر 2022، بعد نهاية مرحلة دور المجموعات في أول 4 مجموعات في البطولة.
وكانت نتائج الجولة الثالثة للمجموعة الأولى انتهت بفوز هولندا على قطر بثنائية دون رد وفوز السنغال على الإكوادور بنتيجة 2/ 1 لتصعد هولندا كمتصدرة للمجموعة الأولى ومنتخب السنغال عن المركز الثاني.
وفي المجموعة الثانية صعد المنتخب الإنجليزي متصدرًا يليه المنتخب الأمريكي من المركز الثاني.
وفي المجموعة الثالثة صعد المنتخب الأرجنتيني بالمركز الأول، والمنتخب البولندي في المركز الثاني.
وفي المجموعة الرابعة، صعد المنتخب الفرنسي أولًا ثم المنتخب الأسترالي ثانيًا.
وتُستكمل اليوم الخميس مباريات الجولة الثالثة في دور المجموعات بلقاءات المجموعة الخامسة بين منتخبي اليابان وإسبانيا، وكوستاريكا ضد ألمانيا في تمام العاشرة مساءً، بينما في تمام السادسة من مساء اليوم بتوقيت المملكة، يلعب منتخبي كرواتيا وبلجيكا، وكندا ضد المغرب عن المجموعة السادسة.
أما غدًا الجمعة فسوف تُختتم مباريات دور المجموعات بمواجهة كوريا الجنوبية والبرتغال، وغانا ضد أوروجواي عن المجموعة الثامنة حيث تُقام المباراتين في السادسة مساءً بتوقيت السعودية.
أما مباريات المجموعة السابعة في كأس العالم قطر 2022 فسوف تكون بين منتخبي الكاميرون والبرازيل، وصربيا ضد سويسرا وتنطلق المباراتان في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.
وتنطلق مباريات ثمن نهائي مونديال قطر بعد غدٍ السبت بمواجهتي هولندا وأمريكا و”الأرجنتين ضد أستراليا”.
بينما تُستكمل مباريات ثمن النهائي يوم الأحد المقبل بمواجهتي “فرنسا وبولندا” و”إنجلترا ضد السنغال”.