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منها اختيار فرد الأسرة وتحميل الصورة

9 خطوات لإصدار الجواز السعودي الإلكتروني للتابعين عبر أبشر

2022-12-27 الساعة 2:01
9 خطوات لإصدار الجواز السعودي الإلكتروني للتابعين عبر أبشر
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت المديرية العامة للجوازات، اليوم الثلاثاء، إمكانية إصدار الجواز السعودي الإلكتروني للتابعين عبر منصة أبشر.

ونشرت الجوازات على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، إنفوجراف يوضح الخطوات التي ينبغي اتباعها لإصدار الجواز الإلكتروني للتابعين.

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خطوات إصدار الجواز:

1ـ خدمات أفراد الأسرة.

2ـ خدمات إصدار الجواز الإلكتروني لأفراد الأسرة.

3ـ طلب إصدار جواز شخصي.

4ـ اختيار فرد الأسرة .

5ـ تحميل الصورة.

6ـ الموافقة على الصورة والاسم المترجم والشروط والأحكام.

7ـ اختيار عنوان التوصيل.

8ـ سداد رسوم التوصيل.

9ـ تأكيد الطلب لعملية الإصدار.

 

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