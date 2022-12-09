9 فئات الأكثر حاجة لأخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية

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حددت مدينة الملك سعود الطبية، الفئات الأكثر حاجة لأخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية للوقاية من مضاعفات الإنفلونزا مع تدني درجات الحرارة وهطول الأمطار.
وحددت سعود الطبية، عبر انفوجرافيك نشرته عبر حسابها في “تويتر”، 9 فئات الأكثر حاجة للقاح.
وجاء الفئات الأكثر حاجة لأخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية كالتالي:
1- الأطفال.
2- الحوامل أو من يخططون للحمل خلال موسم تفشي فيروس الإنفلونزا.
3- الأشخاص المصابون بنقص المناعة ” نقص المناعة الناتج عن تناول بعض الأدوية”.
4- الأشخاص الذي يعانون من السمنة المفرطة.
5- المرافقون أو مقدمو الرعاية للأشخاص المعرضين للإصابة بالمضاعفات المرتبطة بفيروس الإنفلونزا.
6- كبار السن
7- الأطفال والمراهقون بعمر 6 أشهر حتى 18 سنة الذين يتناولون أدوية تحتوي على الأسبرين أو الساليسيلات.
8- البالغون والأطفال المصابون بأمراض مزمنة كأمراض القلب والكلى والكبد والسكري والمخ والأعصاب وأمراض الدم.
9- المقيمون في دور رعاية المسنين وغيرها من مرافق الرعاية طويلة الأجل.