9 معلومات عن لغة الضاد في اليوم العالمي للغة العربية

ولي العهد يستقبل أمين عام المكتب الدولي للمعارض ويستعرض معه ملف استضافة الرياض إكسبو 2030 ديوانية المعرفة تناقش “الاستثمار في المملكة.. فرص وتطلعات” إدارة الأزمات بـ إمارة مكة: تجنبوا الأنفاق واستخدموا الطرق البديلة أجواء شتوية متوقعة في المأكل والمشرب والملبس طوال 90 يومًا تعليق الدراسة غداً في مكة وبحرة والجموم والكامل السجن 20 عاماً و500 ألف ريال غرامات لــ 5 متهمين بغسل أموال الحصيني يتوقع استمرار الحالة الممطرة السابعة حتى صباح الغد: البسوا ولبّسوا عيالكم تكليف عبداللطيف بن محمد العبداللطيف رئيساً لـ المرئي والمسموع وزير الطاقة: المجهود الجماعي لأوبك+ هو المحقق لما نسميه معجزة في 2020 الأمر بالمعروف تشارك بدورياتها الميدانية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
يحتفل العالم بـ اليوم العالمي للغة العربية في الثامن عشر من ديسمبر من كل عام، ووقع الاختيار على هذا التاريخ بالتحديد للاحتفاء باللغة العربية لأنه اليوم الذي اتخذت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1973 قرارها التاريخي بأن تكون اللغة العربية لغة رسمية سادسة في المنظمة، بعد اقتراح قدمته السعودية والمغرب وليبيا خلال انعقاد الدورة 190 للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو سنة 2012.
وقد أبدعت اللغة العربية بمختلف أشكالها وأساليبها الشفهية والمكتوبة والفصيحة والعامية، ومختلف خطوطها وفنونها النثرية والشعرية، آيات جمالية رائعة تأسر القلوب وتخلب الألباب في ميادين متنوعة تضم على سبيل المثال لا الحصر الهندسة والشعر والفلسفة والغناء.
إليك 9 معلومات لا تعرفها عن لغة الضاد في اليوم العالمي للغة العربية.
1- اللغة العربية أحد أكثر اللغات انتشارًا في العالم، ومن أقدم اللغات الأفروآسيوية وأكثرها تحدثًا، ويتحدثها أكثر من 467 مليون نسمة، ويتوزع متحدثوها في منطقة الوطن العربي.
2- تسمى بلغة الضاد لأنها الوحيدة التي تحتوى على حرف الضاد ضمن حروفها.
3- من بين اللغات الأربع الأكثر استخدامًا في الإنترنت.
4 – كانت اللغة العربية تكتب في البداية من دون تنقيط أو حركات، وقد طور نظام الحركات في القرن السابع الميلادي، فيما تم اعتماد نظام التنقيط في القرن السابع الميلادي.
5 – تمتلك الأبجدية العربية 28 حرفًا أساسيًا.
6 – وصل عدد مفردات اللغة العربية دون تكرار إلى ما يزيد على 12 مليون كلمة .
7 – يتحدثها أكثر من 422 مليون نسمة.
8 – اشتقت اللغة المالطية من اللغة العربية.
9- عمر اللغة العربية 1700 سنة على الأقل.