9 معلومات عن لغة الضاد في اليوم العالمي للغة العربية

يحتفل العالم بـ اليوم العالمي للغة العربية في الثامن عشر من ديسمبر من كل عام، ووقع الاختيار على هذا التاريخ بالتحديد للاحتفاء باللغة العربية لأنه اليوم الذي اتخذت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1973 قرارها التاريخي بأن تكون اللغة العربية لغة رسمية سادسة في المنظمة، بعد اقتراح قدمته السعودية والمغرب وليبيا خلال انعقاد الدورة 190 للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو سنة 2012.

إبداعات اللغة العربية

وقد أبدعت اللغة العربية بمختلف أشكالها وأساليبها الشفهية والمكتوبة والفصيحة والعامية، ومختلف خطوطها وفنونها النثرية والشعرية، آيات جمالية رائعة تأسر القلوب وتخلب الألباب في ميادين متنوعة تضم على سبيل المثال لا الحصر الهندسة والشعر والفلسفة والغناء.

إليك 9 معلومات لا تعرفها عن لغة الضاد في اليوم العالمي للغة العربية.

1- اللغة العربية أحد أكثر اللغات انتشارًا في العالم، ومن أقدم اللغات الأفروآسيوية وأكثرها تحدثًا، ويتحدثها أكثر من 467 مليون نسمة، ويتوزع متحدثوها في منطقة الوطن العربي.

2- تسمى بلغة الضاد لأنها الوحيدة التي تحتوى على حرف الضاد ضمن حروفها.

3- من بين اللغات الأربع الأكثر استخدامًا في الإنترنت.

4 – كانت اللغة العربية تكتب في البداية من دون تنقيط أو حركات، وقد طور نظام الحركات في القرن السابع الميلادي، فيما تم اعتماد نظام التنقيط في القرن السابع الميلادي.

5 – تمتلك الأبجدية العربية 28 حرفًا أساسيًا.

6 – وصل عدد مفردات اللغة العربية دون تكرار إلى ما يزيد على 12 مليون كلمة .

7 – يتحدثها أكثر من 422 مليون نسمة.

8 – اشتقت اللغة المالطية من اللغة العربية.

9- عمر اللغة العربية 1700 سنة على الأقل.