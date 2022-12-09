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بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي

9 ولايات أمريكية تحظر TikTok

2022-12-14 الساعة 5:51
9 ولايات أمريكية تحظر TikTok
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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انضمت ولايتا ألاباما ويوتا إلى 7 ولايات أخرى في حظر استخدام تطبيق مشاركة الفيديو القصير المملوك للصين، TikTok، سواء على الأجهزة الحكومية أو شبكات الكمبيوتر.

مخاوف تتعلق بالأمن القومي

وتأتي الإجراءات بعد تحذيرات من مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كريس وراي، والذي قال فيه إن الحكومة الصينية يمكنها استخدام التطبيق المملوك لشركة ByteDance للتحكم في جمع البيانات على ملايين المستخدمين الأمريكيين أو التحكم في خوارزمية التوصية، والتي يمكن استخدامها في عمليات التأثير.

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وقال حاكم ولاية ألاباما، كاي آيفي: ما يثير القلق، أن TikTok يحصد كميات هائلة من البيانات، وكثير منها ليس له صلة بالغرض المفترض للتطبيق لمشاركة الفيديو.

وتابع: ومن ثم فإن استخدام TikTok الذي يتضمن البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الحكومية يخلق ثغرة أمنية غير مقبولة لعمليات التسلل الصينية.

وقال إنه أمر وكالات الفرع التنفيذي باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع تيك توك من الوصول إلى البيانات الحساسة.

تعليق TikTok 

وقال متحدث باسم تيك توك في بيان: نشعر بخيبة أمل لأن العديد من الدول تنضم إلى العربة لسن سياسات تستند إلى أكاذيب لا أساس لها ومشحونة سياسيًا ضد التطبيق.

9 ولايات أمريكية تحظر TikTok (2)

وقال مفوض الاتصالات الفيدرالية، بريندان كار، إن تسع ولايات على الأقل قد اتخذت إجراءات بشأن تيك توك بناءً على التهديدات الأمنية الخطيرة التي تمثلها.

وتشمل الولايات الأمريكية الأخرى التي حظرت TikTok على أجهزة الولاية تكساس وماريلاند وساوث داكوتا وإنديانا، بحسب وكالة رويترز.

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