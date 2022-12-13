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90 دقيقة تفصل منتخب المغرب عن النهائي الحلم

2022-12-13 الساعة 4:40
90 دقيقة تفصل منتخب المغرب عن النهائي الحلم
المواطن - مروة نبيل

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اقترب منتخب المغرب الأول لكرة القدم من تحقيق إنجاز استثنائي بالتأهل إلى نهائي كأس العالم، للمرة الأولى في تاريخ المنتخبات العربية والإفريقية.

مواجهة قوية تنتظر منتخب المغرب

وتستعد المغرب لمواجهة قوية ضد منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، في الدور نصف النهائي من مونديال قطر 2022، يوم غد الأربعاء عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، على استاد البيت.

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المغرب في مونديال 2022
لاعبو المغرب – المصدر fifa

مشوار طويل

وقطع منتخب المغرب الأول لكرة القدم مشوارًا طويلًا وصعبًا حتى نصف نهائي كأس العالم 2022، حيث أسفرت القرعة عن تواجده في مجموعة قوية تضم منتخبات كرواتيا وبلجيكا وكندا.

المغرب وكرواتيا
مباراة المغرب وكرواتيا – المصدر @fifaworldcup_ar

ولم تكن المغرب بالمنافس السهل، حيث بدأت المونديال بالتعادل ضد كرواتيا، قبل أن تفوز على بلجيكا وكندا، وتأهلت في الصدارة، لتتجاوز إسبانيا بركلات الترجيح، وواصلت مفاجآتها بالفوز على البرتغال في ربع النهائي.

المغرب ضد إسبانيا
مباراة المغرب وإسبانيا – المصدر @SEFutbol

وأصبح منتخب المغرب الأول لكرة القدم، أول منتخب عربي أو إفريقي يتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم، حيث توقف مشوار منتخبات القارة السمراء خلال المشاركات السابقة عند الدور ربع النهائي.

منتخب المغرب
جانب من احتفالات لاعبي المغرب – المصدر @fifaworldcup_ar

النهائي الحلم

وارتفع سقف طموحات الجماهير العربية بشأن المغرب، حيث بات الحلم الآن هو التأهل إلى نهائي كأس العالم، ومواصلة تحقيق الإنجازات غير المسبوقة في النسخة الحالية.

ويطمح المدير الفني وليد الركراكي في مواصلة تألق لاعبي منتخب المغرب الأول لكرة القدم، خاصة على الصعيد الدفاعي، لخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية، خاصة أن شباك أسود الأطلس لم تهتز سوى مرة واحدة بهدف عكسي.

منتخب المغرب
جانب من احتفالات لاعبي المغرب – المصدر @fifaworldcup_ar

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