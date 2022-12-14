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بعد عقد من ظهور الجزء الأول

Avatar 2 قد يصبح الفيلم الأكثر ربحًا في التاريخ

2022-12-14 الساعة 7:00
Avatar 2 قد يصبح الفيلم الأكثر ربحًا في التاريخ
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

بعد عقد من ظهور فيلم Avatar لأول مرة يعود المخرج، جيمس كاميرون، إلى عالم Pandora الخصب من خلال فيلم The Way of Water.

تصدر الجزء الأول شباك التذاكر بمبالغ كبيرة وأصبح ثاني أعلى فيلم ربحًا في التاريخ، واستنادًا إلى التوقعات الافتتاحية، فيبدو أن الأبطال لا يزالون عالقين في أذهان الجمهور المتحمس للجزء الثاني.

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من المقرر أن يبدأ عرض الفيلم بمبلغ يتراوح بين 150 مليون دولار و175 مليون دولار، وهي بداية رائعة لفيلم لا يتضمن أبطالًا خارقين، وقد يتفوق على فيلم ذهب مع الريح ليصبح الفيلم الأكثر ربحًا في التاريخ.

Avatar 2 قد يصبح الفيلم الأكثر ربحًا في التاريخ

3 ساعات من الإثارة

ظهرت أفاتار الأول في عام 2009، وتمتع بشهرة لا مثيل لها، واحتل المركز الأول لمدة سبعة أسابيع متتالية من الأرقام القياسية وتجاوزت أرباحه ملياري دولار.

تصل مدة الجزء الثاني من فيلم The Way of Water إلى 3 ساعات و 12 دقيقة، وقد حصد بالفعل على 38 مليون دولار من مبيعات التذاكر المحجوزة مسبقًا.

ويبدو أن Avatar 2 سيحقق أكبر ظهور محلي لهذا العام، وعلى الصعيد الدولي، يمكن أن يربح الفيلم في أسبوع واحد ما لا يقل عن 400 مليون دولار إلى 500 مليون دولار.

الصين ستحدد الأرباح

ستحدد الصين، حيث تعد دور السينما في أزمة بسبب سياسة زيرو كوفيد، ما إذا كانت مبيعات التذاكر ستنجح في تجاوز النصف مليار دولار، ومن حسن حظ المنتجين، فإن فيلم Avatar: The Way of Water هو أحد أفلام هوليوود النادرة اليوم التي تم منحها إمكانية الوصول للصين، حيث حقق الفيلم الأصلي ضجة كبيرة.

سيحصل فيلم The Way of Water أيضًا على دفعة بسبب شاشات Imax، والتي تأتي مع زيادة في السعر عن متوسط تذكرة الفيلم، سيتم تشغيله في أكثر من 4000 موقع من مواقع Imax في جميع أنحاء العالم، مما يمثل أكبر إصدار للشركة على الإطلاق.

تكلفة فيلم Avatar 2 

كل هذه الأرقام المحتملة السابقة تأتي مع الوضع في الاعتبار أن تكلفة الإنتاج وصلت لـ 350 مليون دولار، ووفقًا لكاميرون، يجب أن يكون الفيلم واحدًا من ثلاثة أو أربعة أفلام حققت أعلى ربح في التاريخ.

أحداث فيلم Avatar 2

ويُذكر أن أحداث عمل Avatar 2 تدور بعد أكثر من عقد من الزمان بعد الفيلم الأول، ويتبع عائلة Sully وهم يقاتلون العناصر للبقاء على قيد الحياة والحفاظ على سلامة بعضهم.

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