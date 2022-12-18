Icon

وظائف لدى أمانة الحدود الشمالية عبر جدارات Icon تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 Icon 230 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني Icon زوار البوليفارد يحتفلون باليوم الوطني البحريني Icon إنقاذ مخالف يمني سقط في منطقة جبلية بجازان Icon لقطات لمعرض أنا عربية بعدسة “المواطن” بأكبر تشكيلة للأزياء Icon الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة Icon المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن Icon السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد Icon توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
السعودية اليوم
حصاد اليوم
تغلب على ميسي ومبابي في القائمة

CBS الأمريكية تصنف هدف سالم الدوسري الأفضل في المونديال

2022-12-18 الساعة 2:39
CBS الأمريكية تصنف هدف سالم الدوسري الأفضل في المونديال
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

مواضيع ذات علاقة

صنفت شبكة CBS Sport الأمريكية هدف اللاعب سالم الدوسري بأنه الأفضل في كأس العالم 2022 في قطر، قائلة إنه منح جمهور المونديال هدفًا لا يُنسى.

وقال التقرير: مع بقاء مباراة واحدة فقط، نستطيع القول إن كأس العالم هذا العام منحنا بالفعل بعض اللحظات التي لا تُنسى، من حملة المغرب المذهلة التي شكلت حقبة جديدة للمنتخبات الإفريقية إلى بعض خيبات الأمل الكبيرة مثل إقصاء البرازيل أمام كرواتيا في ربع النهائي.

CBS الأمريكية تصنف هدف سالم الدوسري الأفضل في المونديال 

 بطولة لا تنسى

وتابع التقرير: في المجمل، كانت بطولة لا تنسى، وقد شهدنا فيها أيضًا بعض الأهداف الرائعة علمًا بأنه تم تسجيل 163 هدفًا بمتوسط 2.63 لكل مباراة دون احتساب آخر مباراتين في مونديال 2022.

وتضمنت القائمة الخاصة بالشبكة الأمريكية 5 أهداف، وجاء في صدارتها هدف سالم الدوسري ثم البرازيلي ريتشارليسون ضد صربيا، والأرجنتيني ليونيل ميسي ضد المكسيك، ثم الفرنسي كيليان مبابي ضد بولندا وأخيرًا ماركوس راشفورد الإنجليزي ضد ويلز.

لماذا هدف سالم الدوسري الأفضل؟

قال تقرير الشبكة الأمريكية: إذا كان هناك مباراة سيتذكرها الجميع بعد كأس العالم هذه، فهي بالتأكيد عندما تمكنت السعودية من الفوز 2-1 في مباراتها الافتتاحية ضد الأرجنتين.

CBS الأمريكية تصنف هدف سالم الدوسري الأفضل في المونديال 

وتابعت: بعد أن افتتح ميسي التسجيل في الشوط الأول، سجل الفريق الذي يدربه هيرفي رينارد هدفين في وقت مبكر من الشوط الثاني ليقلب المباراة رأسًا على عقب.

وأضافت: كانت الضربة الرائعة من سالم الدوسري هو هدف الفوز، حيث تمكن من اتخاذ بعض اللمسات الذكية والسريعة قبل أن يسدد في مرمى إيميليانو مارتينيز.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأمير تركي بن محمد يشيد باهتمام القيادة...
السعودية اليوم

الأمير تركي بن محمد يشيد باهتمام القيادة...

السعودية اليوم
الرئيس الصيني: أقمنا علاقات وشراكة إستراتيجية مع...
السعودية اليوم

الرئيس الصيني: أقمنا علاقات وشراكة إستراتيجية مع...

السعودية اليوم
الزكاة والضريبة: إعفاء التأجير السكني من ضريبة...
السعودية اليوم

الزكاة والضريبة: إعفاء التأجير السكني من ضريبة...

السعودية اليوم
ذا روك يعترف بأنه اعتاد السرقة يوميًا
العالم

ذا روك يعترف بأنه اعتاد السرقة يوميًا

العالم
ضبط 4 مخالفين بحوزتهم حطب وفحم محليان
حصاد اليوم

ضبط 4 مخالفين بحوزتهم حطب وفحم محليان

حصاد اليوم
البرتغال تحفز رفاق رونالدو قبل لقاء كوريا...
الرياضة

البرتغال تحفز رفاق رونالدو قبل لقاء كوريا...

الرياضة
طائرة الإخلاء الطبي التابعة للدفاع نقلت ياسر...
السعودية اليوم

طائرة الإخلاء الطبي التابعة للدفاع نقلت ياسر...

السعودية اليوم
ضبط مخالفين بحوزتهما 76 كجم من الحشيش...
أخبار أمنية

ضبط مخالفين بحوزتهما 76 كجم من الحشيش...

أخبار أمنية