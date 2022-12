CBS الأمريكية تصنف هدف سالم الدوسري الأفضل في المونديال 

صنفت شبكة CBS Sport الأمريكية هدف اللاعب سالم الدوسري بأنه الأفضل في كأس العالم 2022 في قطر، قائلة إنه منح جمهور المونديال هدفًا لا يُنسى.

Al-Dawsari turned the game on its head with this absolute screamer! 🎯#LetItFly with @qatarairways pic.twitter.com/XoMPN1hnqH

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 22, 2022