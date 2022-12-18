CBS الأمريكية تصنف هدف سالم الدوسري الأفضل في المونديال 

صنفت شبكة CBS Sport الأمريكية هدف اللاعب سالم الدوسري بأنه الأفضل في كأس العالم 2022 في قطر، قائلة إنه منح جمهور المونديال هدفًا لا يُنسى.

وقال التقرير: مع بقاء مباراة واحدة فقط، نستطيع القول إن كأس العالم هذا العام منحنا بالفعل بعض اللحظات التي لا تُنسى، من حملة المغرب المذهلة التي شكلت حقبة جديدة للمنتخبات الإفريقية إلى بعض خيبات الأمل الكبيرة مثل إقصاء البرازيل أمام كرواتيا في ربع النهائي.

بطولة لا تنسى

وتابع التقرير: في المجمل، كانت بطولة لا تنسى، وقد شهدنا فيها أيضًا بعض الأهداف الرائعة علمًا بأنه تم تسجيل 163 هدفًا بمتوسط 2.63 لكل مباراة دون احتساب آخر مباراتين في مونديال 2022.

وتضمنت القائمة الخاصة بالشبكة الأمريكية 5 أهداف، وجاء في صدارتها هدف سالم الدوسري ثم البرازيلي ريتشارليسون ضد صربيا، والأرجنتيني ليونيل ميسي ضد المكسيك، ثم الفرنسي كيليان مبابي ضد بولندا وأخيرًا ماركوس راشفورد الإنجليزي ضد ويلز.

لماذا هدف سالم الدوسري الأفضل؟

قال تقرير الشبكة الأمريكية: إذا كان هناك مباراة سيتذكرها الجميع بعد كأس العالم هذه، فهي بالتأكيد عندما تمكنت السعودية من الفوز 2-1 في مباراتها الافتتاحية ضد الأرجنتين.

وتابعت: بعد أن افتتح ميسي التسجيل في الشوط الأول، سجل الفريق الذي يدربه هيرفي رينارد هدفين في وقت مبكر من الشوط الثاني ليقلب المباراة رأسًا على عقب.

وأضافت: كانت الضربة الرائعة من سالم الدوسري هو هدف الفوز، حيث تمكن من اتخاذ بعض اللمسات الذكية والسريعة قبل أن يسدد في مرمى إيميليانو مارتينيز.