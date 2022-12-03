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مع استمرارها في التطور كوجهة سياحية

CNN: السعودية في مصاف مراكز الصناعة والابتكار العالمية

2022-12-03 الساعة 7:24
CNN: السعودية في مصاف مراكز الصناعة والابتكار العالمية
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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قالت شبكة CNN الأمريكية، إن السعودية تمكنت من وضع نفسها في مصاف الدول المتقدمة لتصبح ضمن المراكز الأولى في مجالات الصناعة والابتكار والاستدامة.

وتابع التقرير: مع استمرار المملكة في التطور كوجهة سياحية، فإنها تضع خططًا لأشياء كبيرة، على سبيل المثال، كان أحدث تلك الخطط المعلن عنها، مطار الملك سلمان الدولي، أحد أكبر المطارات في العالم.

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CNN السعودية في مصاف مراكز الصناعة والابتكار العالمية  (3)

وأضاف: من المقرر بناء المطار في العاصمة الرياض، وسيكون به ما لا يقل عن ستة مدارج متوازية، مما يسمح بمرور 185 مليون مسافر سنويًا بحلول عام 2050.

وسيشيد على مساحة ضخمة تبلغ 57 كيلومترًا مربعًا ومن المقرر أن يصممه عملاقة الهندسة شركة Foster + Partners والتي أطلقت مصطلح aerotropolis ايروتروبوليس على المطار الجديد والذي يعني منطقة حضرية فرعية تتركز بنيتها التحتية واستخدامات أراضيها واقتصادها في المطار.

فن الطيران

وقال التقرير: في الواقع، السعودية لديها بالفعل شكل في فن الطيران، فهي بالفعل موطن لأكبر مطار في العالم، مطار الملك فهد الدولي في الدمام ويقع على بعد 250 ميلًا شمال شرق الرياض.

تغيير مفهوم المطارات التقليدية

وقال مسؤول في شركة فوستر + بارتنرز، لوك فوكس، إن مطار الملك سلمان سيعيد تصور مبنى المطارات التقليدي، مضيفًا أنه سيشمل أكثر من 4.5 ميل مربع من منافذ البيع بالتجزئة والمرافق السكنية والترفيهية والمساحات اللوجستية.

وتابع التقرير: بحلول عام 2030، سينقل المطار 120 مليون مسافر سنويًا، قبل أن ترتفع النسبة 50% خلال العقدين التاليين، كما من المخطط أن ينقل أيضًا 3.5 مليون طن من البضائع سنويًا بحلول عام 2050.

من جانبه أكد سيف بهاء الدين، الشريك الرئيسي في فوستر + بارتنرز أن الهدف هو أن يساعد المطار مدينة الرياض نفسها على أن تصبح مركزًا عالميًا لـ الإبداع والابتكار والاستدامة.

CNN السعودية في مصاف مراكز الصناعة والابتكار العالمية  (3)

وتابع: نخطط لأن يكون مبنى صناعة الطيران مستدامًا وذلك مع استخدامه للطاقة المتجددة وحصوله على شهادة LEED البلاتينية أي الريادة في الطاقة والتصميم البيئي.

وأضاف: الجدران الزجاجية ستربط الأشخاص داخل المبنى بالأجواء الرائعة في الهواء الطلق.

التغيير في السعودية لا مثيل له

وقال ريتشارد كويست من CNN: السعودية تنفق مبالغ طائلة لإنشاء مدن جديدة ومناطق جذب سياحي، هناك الكثير من الدول التي تسعى للتغيير لكن ليس هناك أي شيء يشبه التغيير الذي يحدث في المملكة فالتغيير هناك متعمد وعميق الأثر.

CNN السعودية في مصاف مراكز الصناعة والابتكار العالمية  (3)

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