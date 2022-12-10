CNN: تايوان قلقة من فقدان درع السيليكون

كرم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، شركة تصنيع أشباه الموصلات المملوكة لحكومة تايوان، TSMC، وكذلك أيضًا كرمها الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، وذلك خلال حفل للكشف عن موقع التصنيع الخاص بها الذي تبلغ قيمته 40 مليار دولار في ولاية أريزونا وهو استثمار ضخم مصمم للمساعدة في تأمين إمدادات أمريكا من الرقائق الأكثر تقدمًا.

ومع ذلك، فإنه بالعودة إلى تايوان نفسها، فإن هناك قلقًا عميقًا من الضغط السياسي والتجاري المتزايد الذي يتم تطبيقه على أهم صانع للرقائق في العالم من أجل التوسع دوليًا، حيث تقوم الشركة ببناء منشأة في اليابان وتفكر في الاستثمار في أوروبا.

وفسر نائب رئيس منظمة TechInsights البحثية المتخصصة في الرقائق، جي دان هتشسون، الخطورة قائلًا: هذه الشركة التايوانية مثلها مثل ماسة الأمل، الماسة الأكثر ندرة في العالم، فيما يتعلق بأشباه الموصلات، والكل يريدها.

تجريد تايوان من ثروتها

وتابع: العملاء في الصين، في أمريكا، أوروبا، اليابان، الجميع يريدها، وبدأت الشركة في الاستجابة، هذا يعني أنها ستأخذ معها التكنولوجيا الأكثر تقدمًا معها للبلاد الأخرى، وتجرد تايوان من أحد أصولها الفريدة وتقلل فرص العمل محليًا.

وبجانب ذلك، فهناك مخاوف من أن تضاؤل وجود الشركة قد يعرض تايبيه لضغوط أكبر من بكين التي تعهدت سابقًا بالسيطرة على الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي بالقوة إذا لزم الأمر.

كنز وطني

تعتبر TSMC كنزًا وطنيًا في تايوان وتزود عمالقة التكنولوجيا بأهم مكونات الأجهزة، حيث تنتج أشباه الموصلات الأكثر تقدمًا في العالم اللازمة لكل شيء تكنولوجي من الهواتف الذكية إلى الغسالات.

درع السيليكون

يُنظر إلى الشركة على أنها ذات قيمة كبيرة للاقتصاد العالمي، حتى أنه يشار إليها أحيانًا على أنها تشكل جزءًا من درع السيليكون ضد أي غزو خارجي.

ويعطي وجود شركة TSMC حافزًا قويًا للغرب للدفاع عن تايوان ضد أي محاولة خارجية للاستيلاء عليها بالقوة.

وقال هتشسون: الفكرة هي أنه وجود تايوان كمركز للقوة في صناعة أشباه الموصلات يجبر أمريكا على دعمها والدفاع عنها، وقد كانت الإستراتيجية ناجحة للغاية.

أما إذا تم نقل التكنولوجيا لأماكن أخرى، فإنه لن يتعين على الغرب الدفاع عن تايبيه بهذا الحماس.

وقالت CNN إن عملاق الرقائق يتعرض لضغوط سياسية لنقل عملياته وتقنياته الأكثر تقدمًا إلى الولايات المتحدة، وتم نقل 300 شخص بمن فيهم مهندسو TSMC إلى مصنع أريزونا.

وتابعت: الأمر مشابه لما حدث في الولايات المتحدة في السبعينيات والثمانينيات عندما تم نقل وظائف التصنيع من الولايات إلى بلدان أخرى، فتم فقدان العديد من الوظائف المحلية وأفلست المدن.

تاريخ مختصر عن TSMC

تأسست TSMC في عام 1987 من قبل موريس تشانغ، وتنتج ما يقدر بنحو 90% من رقائق الكمبيوتر فائقة التطور في العالم، وتعتبر أشباه الموصلات جزءًا لا غنى عنه من كل جهاز إلكتروني تقريبًا، ويصعب صنعها بسبب التكلفة العالية للتطوير ومستوى المعرفة المطلوب، مما يعني أن الكثير من الإنتاج يتركز بين قلة من الموردين.

ومع تصاعد التوتر بين الصين والولايات المتحدة، وكذلك بين بكين وتايبيه، فقد تصاعد القلق أيضًا بشأن فقدان الوصول إلى الرقائق الحاسمة، ومن هنا طلبت الحكومات والشركات الكبرى من شركات أشباه الموصلات توطين عملياتها.