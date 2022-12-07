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استقطبت المدينة السعودية العديد من الأعمال العالمية مؤخرًا

Dunki أول فيلم من بوليوود يُصور في نيوم 

2022-12-07 الساعة 6:51
Dunki أول فيلم من بوليوود يُصور في نيوم 
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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استضافت نيوم السعودية أول جلسة تصوير لفيلم من بوليوود، حيث قام المخرج والممثل شاروخان بتصوير جزء من فيلمه القادم Dunki في الموقع.

وجاء هذا الإعلان في الدورة الثانية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في جدة، ويمثل الفيلم التعاون الأول للمخرجين راجكومار هيراني وشاروخان.

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Dunki أول فيلم من بوليوود يُصور في نيوم 

نيوم تستقطب الأعمال العالمية

وتحولت نيوم إلى نقطة جذب ساخنة لتصوير أفلام هوليوود في السنوات الأخيرة، حيث استضافت ما يقدر بنحو 26 إنتاجًا على مدار الثمانية عشر شهرًا الماضية.

وبحسب قناة WION الهندية فإن من ضمن تلك الأعمال Desert Warrior الذي يقوم ببطولته الممثل الأمريكي أنتوني ماكي ويخرجه روبرت وايت.

Dunki أول فيلم من بوليوود يُصور في نيوم 

وفي سياق آخر قال المدير الإداري للإعلام والترفيه والثقافة والأزياء في مدينة نيوم، واين بورغ أن المسلسل السعودي Exceptional الذي تنتجه قناة MBC على مدار 200 حلقة في العام، سيتم أيضًا تصويره في إحدى مراحل الصوت الجديدة في منطقة نيوم.

مهرجان البحر الأحمر في جدة

وفي الوقت نفسه، يتم عرض فيلم الخيال العلمي Slave لأول مرة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الذي تستضيف فيه المملكة حاليًا العديد من نجوم هوليوود وبوليوود.

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