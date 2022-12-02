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نجا بدون إصابات رغم وضعه الخطير

iPhone 14 ينقذ حياة رجل حوصر بثلوج ألاسكا

2022-12-02 الساعة 5:32
iPhone 14 ينقذ حياة رجل حوصر بثلوج ألاسكا
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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تعرض رجل في ألاسكا لحالة طوارئ عندما تقطعت به السبل في المكان وحوصر في الثلوج حيث لم يكن قادرًا على إجراء أي مكالمات، كما أن المنطقة بعيدة عن تغطيات الشبكة والإنترنت.

ونظريًا، كنت جميع المعطيات تشير إلى أن هذا الرجل هالك لا محالة، لكن خدمة SOS للطوارئ من آبل في iPhone 14 تمكنت من إنقاذ حياته.

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ميزة SOS في iPhone 14

وطرحت آبل هذه الخدمة مع إطلاق iOS 16.1، حيث تتيح للمستخدمين ميزة الاتصال بخدمات الطوارئ باستخدام اتصال القمر الصناعي عندما لا يكون هناك إمكانية للوصول إلى الشبكات الخلوية أو الـ WiFi.

وقد استخدم الرجل ميزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية عندما تقطعت به السبل في جبال ألاسكا المغطاة بالثلوج.

وبحسب موقع MacRumors فقد تلقت الطوارئ في ولاية ألاسكا تنبيهًا بأن رجلًا يسافر من نورفيك إلى كوتزبيو عالق بين الثلوج، وبعد وقت قصير تم نشر فرق الإنقاذ في الموقع الذي شاركه هاتف Phone 14.

وسرعان ما تم إنقاذ الرجل ونجا دون أن يصاب بأذى على الرغم من كونه في وضع خطير.

iPhone 14 ينقذ حياة رجل حوصر بثلوج ألاسكا

معلومات مكتملة ودقيقة 

وكان رجال الإنقاذ معجبين بدقة واكتمال المعلومات الواردة في التنبيه الأولي من خدمة الـ SOS للطوارئ عبر القمر الصناعي، علمًا بأنها متاحة فقط على طرازات iPhone 14 و iPhone 14 Pro. 

ويُذكر أن خاصية Emergency SOS عبر الأقمار الصناعية مجانية لمدة عامين فقط من طرح هواتف آيفون 14، وهي موجودة فقط في فرنسا وألمانيا وإيرلندا وبريطانيا.

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