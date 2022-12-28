Man utd يسجل بديل رونالدو بالخطأ!

أثار نادي Man utd الإنجليزي حالة من الجدل، اليوم الأربعاء، بعد تسجيله للاعب البرتغالي ألبرتو ألفيس كويلو الشهير بـ”بيتينيو”، بديلًا للاعبه كريستيانو رونالدو الذي فسخ العقد معه مؤخرًا.

بديل كريستيانو رونالدو

وظهر اسم بيتينيو الذي يلعب في صفوف سبورتنج دي إسبينيو، المنتمي لدوري الدرجة الثالثة البرتغالي، بالخطأ على الموقع الإلكتروني للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم كأحد لاعبي Man utd.

ورصدت الصحافة البرتغالية ظهور اسم بيتينيو صاحب الـ29 عامًا بالخطأ على الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز باعتباره أحد لاعبي مانشستر يونايتد، وذلك بعد رحيل نجمه كريستيانو رونالدو؛ لينتشر الخبر سريعًا على نطاق واسع.

وعلق بيتينيو عبر حسابه الخاص على موقع “انستقرام”، قائلًا: “شكرًا مانشستر يونايتد، أراكم قريبًا!”، ووجه رسالة للاعبين البرتغاليين في Man utd، وقال: “برونو فرنانديز، ديوجو دالوت.. سأكون مسرورًا للغاية مشاركتكم غرفة تبديل الملابس”.

وصرح اللاعب البرتغالي لصحيفة “جورنال دي نوتيسياس”، قائلًا: “اكتشفت الأمر عندما أرسل لي زملائي رسائل ثم تأكدت أن اسمي ظهر بالفعل على موقع البريميرليج.. اليوم تلقيت مكالمات أكثر من تلك التي تلقيتها في عيد ميلادي”.

Man utd في الدوري الإنجليزي

على الجانب الآخر، نجح Man utd في الفوز على نوتينجام فورست بالأمس بثلاثة أهداف دون رد، ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم برصيد 29 نقطة من 15 مباراة.