Song Joong ki يعود في جزء ثانٍ من Reborn Rich

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Reborn Rich أو ريبورن ريتش من بطولة Song Joong ki هو دراما تليفزيونية مستوحاة من رواية لمؤلفها سان كيونج، وقد حاز على نجاح لافت في كوريا الجنوبية وفي العالم العربي أيضًا.
وشجع هذا النجاح المنتجين على تجديد موسم ثانٍ من المسلسل الدرامي الكوري الجنوبي من إخراج Jeong Dae-yun، وبطولة Song Joong-ki، و Lee Sung-min، وShin Hyun-bin، وJo Han-chul، وKim Nam-hee إلى جانب أعضاء فريق التمثيل الآخرين.
يوضح المسلسل تفاصيل مقتل الموظف يون هيون-وو المخلص لعائلة غنية، لكن تُستنسخ روحه في هيئة الأخ الأصغر لهذه العائلة جان دي جون، وبالتالي تُتاح أمامه كل السبل للانتقام ممن قتله.
ليس هذا فقط، بل أيضًا بعد الانتقام منهم سيكون أمامه فرصة للاستيلاء على أعمال العائلة مجموعة Sunyang Group.
اُختتم العرض بنهاية محيرة، فبعد أسابيع من الإثارة وحياكة المؤامرات، تركت الحلقة الأخيرة الجماهير إلى حد ما محبطين، وفي كثير من الحالات مرتبكين، وبالتالي باتوا في حاجة للمزيد من أجل إرواء فضولهم.
أحد أكبر الألغاز التي تركت الجميع في حالة من الحيرة هي من تكون شخصية Song Joong k؟ هل يكون يون هيون-وو نفسه أم جان دي جون؟ أم أن الأخير قد نجا من الحادث وحاك كل واحد منهما مؤامرة مع الآخر؟ أم يكون هناك احتمال ثالث سيكشفه الجزء الثاني؟