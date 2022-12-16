SSC: أنباء مؤكدة عن قدوم كريستيانو رونالدو للنصر

لقطات لمعرض أنا عربية بعدسة “المواطن” بأكبر تشكيلة للأزياء الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال صندوق الاستثمارات يوفر وظائف في عدة تخصصات أسعار النفط تصل لـ100 دولار في 2023 فيست بالرياض ينطلق بأشهر الأطباق السعودية مقطع مؤثر لمسن سكن الصحراء حزنًا على عقوق أبنائه مباحثات بين خالد بن سلمان ووزير الدفاع البريطاني تُتوج بخطة التعاون الدفاعي
يبدو أن قائد منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، كريستيانو رونالدو اقترب من الانضمام إلى صفوف النصر في الميركاتو الشتوي المقبل.
#مراسل_SSC | بدر رافع:
أنباء مؤكدة عن قدوم اللاعب العالمي كريستيانو رونالدو وسيكون بديل اللاعب بيتي مارتينيز في الفترة الشتوية القادمة .#الرائد_النصر#SSC pic.twitter.com/xbVY4eKkeDقد يهمّك أيضاً
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 16, 2022
وتحدث مراسل SSC، بدر رافع عن قدوم كريستيانو رونالدو إلى العالمي، قبل بداية مباراة الرائد ضد النصر على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.
وعلق بدر رافع، قائلًا: “الحديث عن مجيء كريستيانو رونالدو لنادي النصر، وعدم ارتداء أي لاعب للقميص رقم 7، الذي اعتاد النجم البرتغالي على ارتداءه”.
وتابع: “جلال الدين ماشاريبوف أول مباراة يشارك فيها هذا الموسم، ويحمل قميصًا رقم 77.. وأنباء مؤكدة عن قدوم رونالدو للنصر، وسيكون بديلًا عن بيتي مارتينيز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة”.
وتُسيطر حالة من الغموض على مستقبل رونالدو، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي بالتراضي، قبل انطلاق كأس العالم 2022 بيومين فقط، ليرتبط اسمه بالانتقال إلى النصر.
وأشارت تقارير عالمية إلى أن كريستيانو رونالدو في طريقه إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بداية من يناير المقبل في صفقة ستجعله الأعلى أجرًا في العالم، حيث سيحصل على 200 مليون يورو في الموسم.