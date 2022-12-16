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سيتم قيده بدلًا من مارتينيز

SSC: أنباء مؤكدة عن قدوم كريستيانو رونالدو للنصر

2022-12-16 الساعة 6:23
SSC: أنباء مؤكدة عن قدوم كريستيانو رونالدو للنصر
المواطن - مروة نبيل

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يبدو أن قائد منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، كريستيانو رونالدو اقترب من الانضمام إلى صفوف النصر في الميركاتو الشتوي المقبل.

كريستيانو رونالدو يقترب من النصر

وتحدث مراسل SSC، بدر رافع عن قدوم كريستيانو رونالدو إلى العالمي، قبل بداية مباراة الرائد ضد النصر على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

وعلق بدر رافع، قائلًا: “الحديث عن مجيء كريستيانو رونالدو لنادي النصر، وعدم ارتداء أي لاعب للقميص رقم 7، الذي اعتاد النجم البرتغالي على ارتداءه”.

نجم منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @selecaoportugal

وتابع: “جلال الدين ماشاريبوف أول مباراة يشارك فيها هذا الموسم، ويحمل قميصًا رقم 77.. وأنباء مؤكدة عن قدوم رونالدو للنصر، وسيكون بديلًا عن بيتي مارتينيز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة”.

رونالدو
رونالدو – المصدر @fifaworldcup_ar

غموض بشأن الصفقة

وتُسيطر حالة من الغموض على مستقبل رونالدو، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي بالتراضي، قبل انطلاق كأس العالم 2022 بيومين فقط، ليرتبط اسمه بالانتقال إلى النصر.

وأشارت تقارير عالمية إلى أن كريستيانو رونالدو في طريقه إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بداية من يناير المقبل في صفقة ستجعله الأعلى أجرًا في العالم، حيث سيحصل على 200 مليون يورو في الموسم.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @Cristiano

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