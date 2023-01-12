آبل تتجه لإصدار شاشات تعمل باللمس

هيئة السوق المالية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات الإحصاء: ارتفاع استهلاك الكهرباء وانخفاض كثافة الطاقة 2.74% في 2021 نفط أرامكو الأفضل مكانة والأكثر استدامة بالأسواق العالمية ابنة الشاعر مساعد الرشيدي في ذكرى وفاته: وجع ينتشر داخل أعماقي والدا التوأم السيامي العراقي عمر وعلي يحضنان ابنيهما قبل بدء العلمية 5 عوامل تسبب حصوات المرارة شروط التسجيل في حساب المواطن للأرامل وظائف بمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية لقطات من بدء عملية فصل التوأم السيامي العراقي على وعمر بدء عملية فصل التوأم السيامي العراقي عمر وعلي
أفادت تقارير إعلامية بأن شركة آبل الأمريكية العملاقة قد تضيف شاشات تعمل باللمس لأجهزة الكمبيوتر الخاصة بها.
ونقلت بلومبرج نيوز عن مصادر مطلعة قولها إن شركة آبل تعمل بنشاط على إضافة شاشات تعمل باللمس لأجهزة كمبيوتر ماك الخاصة بها.
وقال التقرير، إن أول جهاز ماك بشاشة تعمل باللمس يمكن إطلاقه بحلول عام 2025 في إطار تحديث جهاز ماك بوك برو، الذي ينتجه عملاق التكنولوجيا الأمريكي، ولم ترد آبل بعد على طلب رويترز للتعليق.
وكانت مجلة نيكي آسيا اليابانية ذكرت في ديسمبر الماضي، أن آبل تخطط لنقل جانب من إنتاج ماك بوك إلى فيتنام لأول مرة العام الحالي.
ويأتي ذلك فيما تواصل مجموعة التكنولوجيا الأمريكية تنويع قاعدة إنتاجها بعيدًا عن الصين وسط تصاعد التوتر في مجال التكنولوجيا بين واشنطن وبكين.
وتراجعت أسهم آبل بشدة الأسبوع الماضي بعد خسائرها الكبيرة في 2022، مما نزل بقيمتها السوقية دون تريليوني دولار لأول مرة منذ يونيو 2021.
وجاء ذلك التراجع الكبير في قيمة آبل السوقية بعد عام من تحولها إلى أول شركة تصل قيمتها السوقية إلى 3 تريليونات دولار.