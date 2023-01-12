آبل تتجه لإصدار شاشات تعمل باللمس

أفادت تقارير إعلامية بأن شركة آبل الأمريكية العملاقة قد تضيف شاشات تعمل باللمس لأجهزة الكمبيوتر الخاصة بها.

خاصية اللمس

ونقلت بلومبرج نيوز عن مصادر مطلعة قولها إن شركة آبل تعمل بنشاط على إضافة شاشات تعمل باللمس لأجهزة كمبيوتر ماك الخاصة بها.

وقال التقرير، إن أول جهاز ماك بشاشة تعمل باللمس يمكن إطلاقه بحلول عام 2025 في إطار تحديث جهاز ماك بوك برو، الذي ينتجه عملاق التكنولوجيا الأمريكي، ولم ترد آبل بعد على طلب رويترز للتعليق.

تنويع الإنتاج

وكانت مجلة نيكي آسيا اليابانية ذكرت في ديسمبر الماضي، أن آبل تخطط لنقل جانب من إنتاج ماك بوك إلى فيتنام لأول مرة العام الحالي.

ويأتي ذلك فيما تواصل مجموعة التكنولوجيا الأمريكية تنويع قاعدة إنتاجها بعيدًا عن الصين وسط تصاعد التوتر في مجال التكنولوجيا بين واشنطن وبكين.

تراجع الأسهم

وتراجعت أسهم آبل بشدة الأسبوع الماضي بعد خسائرها الكبيرة في 2022، مما نزل بقيمتها السوقية دون تريليوني دولار لأول مرة منذ يونيو 2021.

وجاء ذلك التراجع الكبير في قيمة آبل السوقية بعد عام من تحولها إلى أول شركة تصل قيمتها السوقية إلى 3 تريليونات دولار.