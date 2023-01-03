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الوقت الأنسب لاستبدالها هو الآن 

آبل ترفع أسعار بطارية هواتف آيفون

2023-01-03 الساعة 7:46
آبل ترفع أسعار بطارية هواتف آيفون
المواطن- فريق التحرير

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قال الموقع الرسمي لشركة آبل إن خدمة البطارية خارج الضمان لكل الهواتف التي تصنعها، باستثناء آيفون 14، سترتفع بمقدار نحو 20 دولارًا.

وبحسب موقع 9to5mac التقني، فإنه إذا كنت أحد مستخدمي هواتف آيفون 13 أو الطرازات الأقدم، ولاحظت تدهورًا متسارعًا في بطاريتك، فإن الوقت المناسب لاستبدالها هو الآن؛ لأن الشركة سترفع الأسعار عما قريب.

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أسعار بطاريات آيفون 

وتابع أن خدمة استبدال بطارية آيفون ستزيد من 69 دولارًا إلى 89 دولارًا ابتداءً من مارس المقبل، والاستثناء الوحيد هو آيفون 14 أحدث هواتف الشركة، لأن البطارية الموجودة فيه تكلف حاليًا 99 دولارًا.

أما الأجيال القديمة مثل آيفون 8 فما أقدم فتبلغ تكلفة استبدال البطارية 49 دولارًا.

موعد تطبيق القرار

وستنتهي الأسعار القديمة كلها في فبراير المقبل؛ حيث سيدخل القرار حيز التنفيذ في الأول من مارس المقبل.

ويُذكر أنه يمكن إجراء عملية استبدال بطارية هواتف آبل عبر أفرع الشركة المنتشرة في العالم أو عبر الإنترنت والموزعين المعتمدين، علمًا بأنه حتى البديل الذي يقوم على إصلاح البطارية في الشركة سترتفع أسعار خدماته في مارس المقبل أيضًا.

آبل ترفع أسعار بطارية هواتف آيفون

فضيحة التباطؤ

وقبل بضع سنوات، وتحديدًا في عام 2018، خفّضت آبل من تكلفة استبدال البطارية إلى 29 دولارًا، بعد فضيحة التباطؤ التي طالت هواتفها، وكان ذلك الأمر جزءًا من اعتذار قدمته الشركة عن العطل الذي حدث، لكن سرعان ما عدلت “آبل” من أسعار البطاريات في العام التالي 2019، إذ رفعت الأسعار مجددًا إلى 69 دولارًا.

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