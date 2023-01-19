آبل تستعد لإطلاق تحديث جديد لمواجهة أعطال آيفون

كشفت مواقع تقنية أن شركة “أبل” الأمريكية تستعد لتحديث نظام تشغيل هواتف “آيفون” (آي أو إس 16.3)، لتصلح عددًا من الأعطال.

وبحسب موقع “جي إس إم آرينا” التقني المتخصص، التحديث الجديد سيزيل الخطوط الأفقية التي تظهر مؤقتًا على شاشة الهاتف، كما سيصلح شاشة القفل والأداة الخاصة بها.

التحديث

وسيدعم تحديث آيفون الجيل الثاني من تقنية “هوم بود” الجديدة ومفاتيح الأمان المادية.

وتظهر مشكلة الخطوط الأفقية هذه في بعض أجهزة “آيفون 14 برو ماكس” أثناء إيقاظ الهاتف أو إعادة تشغيله.

كما سيعالج التحديث أيضًا الخطأ الذي تظهر فيه خلفية الشاشة على شاشة القفل باللون الأسود في بعض الأحيان، بالإضافة لمشكلة عدم استجابة “سيري” بشكل صحيح لطلبات الموسيقى.