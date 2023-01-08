آبل تطرح سماعات جديدة منخفضة التكلفة

تداولت العديد من وسائل الإعلام الأمريكية والغربية معلومات مفادها بأن شركة آبل تعتزم طرح سماعات أذن جديدة منخفضة التكلفة ورخيصة الثمن من أجل منافسة السماعات البديلة التي تغزو الأسواق والتي باتت تؤثر على مبيعات سماعات إيربودز التي تنتجها شركة آبل.

إيربودز لايت

وقال تقرير ديلي ميل البريطانية، إن السماعات الرخيصة ستحمل اسم (AirPods Lite)، وستتميز بأنها ستكون رخيصة الثمن، وتهدف لتحدي المنافسين الذين يطرحون سماعات رخيصة الثمن في الأسواق.

ونقلت الصحيفة عن مصادر صناعية قولها إن شركة آبل قد تطور إصداراً جديداً أرخص من سماعات الأذن اللاسلكية الخاصة بها والتي ستساعدها على تحدي المنافسين. وترددت شائعات بأن عملاق التكنولوجيا يعمل على منتج يسمى آيربودز لايت وسط مخاوف من حدوث انخفاض في الطلب على الجيل الثالث من AirPods في عام 2023.

سعر السماعات

ولا توجد الكثير من التفاصيل حول السماعات المرتقبة، فيما لم تعلق الشركة على هذه المعلومات، ولكن من المتوقع أن يكون سعر سماعات الأذن الأرخص أقل من 129 دولاراً أمريكياً، أي أنها ستكون أرخص من سعر سماعات الجيل الثاني من إيربودز حالياً، بحسب المعلومات المتداولة حتى الآن.

وأثبتت هذه التقنية أنها تحظى بشعبية كبيرة بين مستخدمي هواتف آيفون وأجهزة آبل لكنها ليست رخيصة، ومع عدم وجود ما يشير إلى موعد للجيل الرابع “إيربودز” هذا العام، فهناك فجوة أمام الشركة لإطلاق منتج جديد محتمل.

ميزة تنافسية

وقال المحلل جيف بو، من شركة هايتونغ إنتل تيك ريسيرش، في مذكرة تسربت لوسائل الإعلام أن الهدف من سماعات إيربودز لايت الجديدة هو التنافس مع سماعات أذن لاسلكية أرخص.

وقال إن مصادر في الصناعة أبلغته أن شحنات AirPods من المتوقع أن تنخفض من 73 مليون وحدة في 2022 إلى 63 مليون هذا العام. وتم إلقاء اللوم في ذلك على قلة الطلب على الجيل الثالث من إيربودز، والذي سيكون في وقت لاحق من هذا العام عمره عامين، إلى جانب حقيقة أن هناك اقتراحاً بأن آبل لن تطرح إصداراً جديداً في عام 2023.

وتبلغ تكلفة إيربودز 3 169 دولاراً أمريكياً، بينما تبلغ تكلفة الجيل الثاني 129 دولاراً، بينما تبلغ تكلفة إيربودز برو 249 دولاراً.