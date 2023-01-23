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يقدم تجربة فريدة وغير مسبوقة للمصممين

آبل تكشف الستار عن القلم السحري

2023-01-23 الساعة 11:32
آبل تكشف الستار عن القلم السحري
المواطن - فريق التحرير

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أطلقت عملاق الهواتف والحواسيب الأمريكي شركة آبل قلماً ذكياً قادراً على أن يقدم تجربة فريدة وغير مسبوقة للمصممين والرسامين على الأجهزة الرقمية. ويمكن للقلم الرقمي تمييز الألوان من أي جسم محيط عبر ملامسته وإيجاد اللون المطابق له في مكتبته ومن ثم البدء بالرسم به.

خدمة للمصممين

وأوضحت صحيفة الإندبندنت أن هذا القلم يخدم الرسامين والمصممين الذين يعانون في إيجاد ألوان مطابقة لصور يعملون على تطويرها، إذ لم يعودوا مضطرين لمقارنة الألوان في المكتبة، فقط عليهم أن يضعوا رأس القلم على الأجسام التي تحمل ألواناً مطابقة لتلك التي يريدونها وسيتولى القلم قراءتها وإيجادها.

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ويعد إطلاق القلم الذكي هي محاولة لدعم انتقال المصممين والمصورين والرسامين إلى أجهزة آيباد، وهي جهود تقودها آبل لسحب عملاء أجهزة مايكروسوفت التي تستأثر بهم، ولكن مع إطلاق الإصدار الأول والثاني من القلم، ودعم مميزات أكثر للمصممين والمصورين، اتجه كثير منهم نحو أجهزة آبل.

مميزات جديدة

وتدعم التحديثات الجديدة أيضاً مميزات الواقع الافتراضي التي تسهل رسم الأشكال بشكل أسرع من الاعتماد على البرامج الاعتيادية في الكمبيوتر.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة الأمريكية تحاول اليوم تقديم الآيباد بديلاً عن أجهزة الكمبيوتر المحمولة، ويكون الآيباد هو المنتج الأساس الذي نعتمد عليه بخاصة مع انخفاض مبيعات أجهزة الكمبيوتر المحمولة في جميع أنحاء العالم، لذلك تحاول آبل تقديم خدمات إضافية للمستخدمين لمحاولة إقناعهم بالانتقال إليها.

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