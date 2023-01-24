آبل تكشف عن أسرع كمبيوتر في العالم

كشفت شركة آبل الأمريكية العملاقة عن أسرع جهاز كمبيوتر في العالم، ويحتوي على أحدث معالج بيانات توصلت له الشركة، ويتفوق في مواصفاته على أي معالج بيانات آخر تمكن البشر من اختراعه واستخدامه في الحواسيب الشخصية.

الأسرع والأقوى

وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن الكمبيوتر الجديد أسرع وأقوى بستة أضعاف ما كانت عليه الطرازات السابقة من حواسيب آبل المحمولة، بفضل معالج البيانات الأحدث في العالم الذي وضعته الشركة في هذا الكمبيوتر الجديد.

وكشفت الشركة النقاب عن جهاز MacBook Pro الجديد قبل أيام والذي يضم أسرع معالج بيانات يُستخدم في كمبيوتر محمول على مستوى العالم.

ويتم تشغيل أجهزة الكمبيوتر الجديدة مقاس 14 بوصة و16 بوصة بشرائح M2 Pro وM2 Max، وهي الرقائق الداخلية لعملاق التكنولوجيا والتي حلت محل تلك التي صنعتها شركة إنتل وتستخدم في كافة الحواسيب الأخرى التي لا تنتجها شركة آبل.

سعر الجهاز

ويحتوي M2 Pro على ما يقرب من 20% من الترانزستورات أكثر من M1 Pro، وضعف عرض النطاق الترددي للذاكرة الموحدة الموجودة في M2، وأسرع بنسبة تصل إلى 20% من وحدة المعالجة المركزية في M1 Pro. بينما يعتبر M2 Max الأسرع في العالم، مع 10 مليارات ترانزستور أكثر من M1 Max وأكثر من ثلاثة أضعاف M2.

ويبدأ سعر جهاز MacBook مقاس 14 بوصة بسعر 1999 دولاراً، فيما يبدأ طراز 16 بوصة من سعر 2499 دولاراً.

مفاجأة آبل

وقالت جريدة ديلي ميل إن إعلان شركة آبل عن هذه الحواسيب، شكل مفاجأة للسوق والمراقبين، حيث إن آبل لديها أربعة أحداث إطلاق في عام واحد، حيث إن أول حدث ربيعي مقرر في مارس المقبل عندما تطلق أجهزة iMac وملحقاتها.

وقال نائب رئيس شركة آبل الأول لتقنيات الأجهزة، جوني سروجي، في بيان: آبل فقط هي التي تبني SoCs مثل M2 Pro وM2 Max. إنها توفر أداء احترافياً لا يُصدق جنباً إلى جنب مع كفاءة الطاقة الرائدة في الصناعة.

وحدة معالجة

ومع وجود وحدة معالجة مركزية ووحدة معالجة رسومات أكثر قوة، ودعم نظام ذاكرة موحد أكبر، ومحرك وسائط متقدم، تمثل الأجهزة الجديدة تطوراً مذهلاً في عالم الحواسيب المحمولة.

ويتكون M2 Pro من 40 مليار ترانزستور، بالإضافة إلى أنه يتميز بـ200 غيغا بايت من عرض النطاق الترددي الموحد للذاكرة وما يصل إلى 32 غيغا بايت من الذاكرة الموحدة المنخفضة.

وتقول آبل إن جهاز MacBook Pro المزود بـM2 Pro أسرع بنسبة 40% من جهاز MacBook المزود بـM1 Pro وأسرع بنسبة 80% من جهاز MacBook المزود بمعالج Core i9 التي تنتجها شركة إنتل.