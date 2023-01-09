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بسبب ضعف المبيعات

آبل تلغي خطط إنتاج جديد لآيفون إس إي

2023-01-09 الساعة 12:03
آبل تلغي خطط إنتاج جديد لآيفون إس إي
المواطن - فريق التحرير

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كشف مينج-تشي كو، كبير محللي سلسلة التوريد الخاصة بشركة آبل، أن الشركة لن تطلق إصدارًا جديدًا من هاتف آيفون إس إي iPhone SE خلال عام 2024.

إلغاء الإنتاج

وكتب كو، محلل آبل في شركة TF International، عبر منشور: إن شركة آبل ألغت خطط الإنتاج والشحن لهاتف آيفون إس إي، وذلك بعد توقعه الشهر الماضي باحتمال إلغاء أو تأخير الجيل الرابع من الهاتف.

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ويعتقد كو أن آبل ألغت إنتاج الهاتف بسبب ضعف مبيعات هواتفها المنخفضة المواصفات. وفي شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، أفاد تقرير من وكالة بلومبرج الإخبارية أن الطلب على هواتف آيفون 14 برو المرتفع المواصفات أكبر مقارنةً بهاتف آيفون 14 القياسي، بالإضافة إلى ذلك، تخشى الشركة أن أي ارتفاع في أسعار الهواتف قد يجعلها أقل جاذبية للمشترين من ذوي الدخل المحدود.

ضعف الإقبال

وأفاد المحلل كو، وصحيفة Nikkei Asia، في شهر مارس/آذار الماضي، بأن شركة آبل خفضت بالفعل عدد أجهزة آيفون إس إي التي كانت تخطط لإنتاجها بعد أسابيع فقط من إطلاق الهاتف.

ومنذئذ لم تعلن آبل عن أرقام مبيعات الهاتف، ولكن تقارير الإلغاء قد تشير إلى أن الشركة لا تريد الاستمرار في إنتاج هاتف لا يحظى بالطلب المأمول، لا سيما أنه من المنتظر من عام 2023 أن يكون صعبًا على شركات التقنية الكبرى والاقتصاد بصورة عامة.

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