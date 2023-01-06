آثار إيجابية لنظام مرفق الضيافة السياحي إليك أبرزها

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أوضح المختص في السياحة ثامر الحربي، الآثار المترتبة على نظام مرفق الضيافة السياحي في تطور السياحة في المملكة.
#من_السعودية | نظام "مرفق الضيافة السياحي"، ماهي آثار هذا النظام في تطوير السياحة في المملكة؟.. المختص في السياحة ثامر الحربي. #قناة_السعودية pic.twitter.com/YTAquiOehWقد يهمّك أيضاً
— قناة السعودية (@saudiatv) January 6, 2023
يشار إلى أن النظام يتيح للأفراد تأجير غرف من منزله بالليلة، ما يمثل مرونة في نظام الضيافة السياحي.
وقال الحربي خلال لقاء له مع برنامج من السعودية، اليوم الجمعة: إن نظام السياحة سيزيد من جاذبية الاستثمار والخدمات المعروضة وبالتالي سيزيد من مستوى التنافسية ما سيؤثر على الأسعار.
وتابع: النظام سيساعد في توفير الفرص الوظيفية والاقتصادية لأهل المجتمع وزيادة عملية مشاركتهم في التنمية السياحية.