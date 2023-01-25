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ينتهي عقده هذا الموسم

آخر تطورات مفاوضات سان جيرمان مع ميسي

2023-01-25 الساعة 3:03
آخر تطورات مفاوضات سان جيرمان مع ميسي
المواطن - فريق التحرير

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يسعى مسؤولو نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لحسم ملف تجديد عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم، الأرجنتيني ليونيل ميسي سريعًا.

غموض موقف ميسي

وينتهي تعاقد ليونيل ميسي صاحب الـ35 عامًا، مع باريس سان جيرمان في صيف 2023، وتحاول الإدارة التجديد معه لموسم رياضي آخر، وارتبط اسمه مؤخرًا بوجود مفاوضات مع الهلال وإنتر ميامي الأمريكي.

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ليونيل ميسي
ليونيل

آخر تطورات المفاوضات

وأكدت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن هناك بعض التفاصيل في المفاوضات بحاجة إلى تسوية قبل حسم هذا الملف، مشيرة إلى أن خورخي ميسي سيجتمع مع إدارة سان جيرمان خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأضافت الصحيفة الفرنسية: “تتجه النية نحو توقيع عقد جديد مع النجم الأرجنتيني بدلًا من تفعيل بند التمديد لموسم إضافي حتى 2024 وفقًا للعقد الحالي”.

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ليونيل

وتابعت: “لم يتم بعد الاتفاق على مدة العقد الجديد، لأن باريس سان جيرمان مرهون بسداد غرامة 65 مليون يورو بسبب اختراق لوائح اللعب المالي النظيف، سدد منها 10 ملايين يورو للاتحاد الأوروبي لكرة القدم”.

وواصلت “ليكيب”: “يبقى أن نرى ما إذا كان ميسي سيتفهم الموقف، خاصة أن بعض العمولات من عقده في 2021 لم يتم دفعها بعد إلى المقربين منه”.

ليونيل ميسي
ليونيل – المصدر @Argentina

واستكملت تقريرها: “نادي إنتر ميامي الأمريكي يضغط بقوة لضم ليونيل، إلا أن اللاعب الأرجنتيني يريد أن يبقى في ناد أوروبي كبير، يساعده أن يمد مشواره مع منتخب التانجو حتى كوبا أمريكا 2024 على الأقل”.

وجاء في ختام التقرير: “ليونيل عينه على انتزاع لقب الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا من كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي الحالي، الذي سجل 141 هدفًا، ويفصل ميسي عن هذا الحلم 12 هدفًا فقط، وفي كل الأحوال، يبقى الاحتمال الأكبر أن يجدد ليونيل ميسي عقده مع باريس”.

ميسي - الهلال
ليونيل – المصدر @ChampionsLeague

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